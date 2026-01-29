Viktige kuggen stannar i Vimmerby: ”Blivit hemma”

Den tidigare Rögle-talangen Kevin Wennström blir kvar i Vimmerby. 26-åringen förlänger sitt kontrakt även över nästa säsong.

– I vårt lagbygge är sådana spelare, och personer, extremt viktiga, säger sportchef Pelle Johansson.

Kevin Wennström förlänger med Vimmerby. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blir en tredje säsong i Vimmerby för centern Kevin Wennström. Det nya kontraktet presenteras under torsdagen, och slår fast förlängningen över 2026/27.

26-åringen som samlat på sig erfarenhet av 275 matcher i Hockeyallsvenska, blir därmed en av kuggarna man bygger kring när det är fyra poäng ner till kvalplats i Hockeyallsvenskan.

– Kevin är en spelare som gör sin omgivning bättre. Han är pålitlig, träningsvillig och väldigt lojal mot laget. I vårt lagbygge är sådana spelare, och personer, extremt viktiga, säger sportchef Pelle Johansson i ett inlägg på sociala medier.

Spelade 60 SHL-matcher med Rögle

Kevin Wennström anslöt från Kristianstad, 2024, efter att han följt med klubben ner i Hockeyettan. Dit kom han först på lån från moderklubben Rögle. Det var där han slog igenom som junior och fick chansen att ställa upp i SHL vid 60 matcher.

Nu är det istället Vimmerby som ligger närmast till hands.

– Vimmerby har blivit hemma för mig. Jag trivs i laget, i föreningen och känner att vi bygger något bra tillsammans. Det känns inspirerande att få fortsätta vara en del av resan, säger han själv.

Som ung blev Wennström även uttagen av Tomas Montén till U19-landslaget, vid en samling.

Source: Kevin Wennström @ Elite Prospects