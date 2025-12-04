Historien upprepar sig. Under fjolårssäsongen fick backen Kevin Karlsson lämna Nybro Vikings i förtid. Nu har 29-åringen återigen blivit släppt av en klubb i förtid, och väljer återigen att gå till Oskarshamn.

– Han blir en bra förstärkning för vår backsida och vi vet vad Kevin går för, säger sportchef Arsi Piispanen till klubbens hemsida.

29-åringen återvänder till Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic/Jesper Zerman/Bildbyrån (montage).

Under fjolårssäsongen fick Kevin Karlsson lämna Nybro Vikings efter bara 13 matcher. Efter uppbrottet sökte han sig till Oskarshamn, där han spelade säsongen ut och noterades för sju poäng (2+5) på 29 matcher.

Inför den här säsongen valde 29-åringen att gå till den danska högstaligan och laget Odense Bulldogs, men även den historian blev kortare än väntat. Efter sju poäng (3+4) på 14 matcher meddelades det att Linköpingssonen skulle lämna klubben.

Nu står det klart att han återigen vänder sig till Oskarshamn, där han kommer att spela säsongen ut.

– Kevin blev ledig på marknaden och visade direkt att han vill komma till IK. Han blir en bra förstärkning för vår backsida och vi vet vad Kevin går för. Han kommer passa bra in i sättet som vi vill spela hockey, säger Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen till klubbens hemsida.

Karlsson har gjort totalt 70 poäng (25+45) på 189 matcher i Hockeyallsvenskan under sin karriär. Backen har också spenderat flera säsonger i Hockeyettan, där han noterats för 85 poäng (19+66) på 190 matcher.

Source: Kevin Karlsson @ Elite Prospects