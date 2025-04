Karlskogamålvakten Samuel Jonsson har inte vaktat kassen sedan den första kvartsfinalen.

Nu verkar han vara redo för spel igen.

— Det var jätte, jättetråkigt men nu är det skönt att vara tillbaka, säger Jonsson till KT.

Samuel Jonsson känner sig redo inför kvällens match mot AIK. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Samuel Jonsson gjorde en match i slutspelet i hittills. Karlskogamålvakten stod i kassen under den första kvartsfinalen mellan Karlskoga och Oskarshamn. Sedan dess har han inte kunnat komma till spel på grund av en sjukdom.



Nu ska Jonsson dock vara nära en comeback. 21-åringen är med och tränar som vanligt med laget igen och förväntas vara redo till kvällens match.



— Kvartsfinalen mot Oskarshamn var en jättetajt serie. Det var jobbigt att sitta hemma och kolla de matcherna. Man vill ju aldrig vara borta. Det är ju det sista man vill, men man får ta det för vad det är och sakta men säkert komma tillbaka. Det är klart det var jätte, jättetråkigt men nu är det skönt att vara tillbaka, säger Jonsson till Karlskoga Tidning.



Under grundserien storspelade Jonsson för Karlskoga där han hade en räddningsprocent på 92,2. Under den enda slutspelsmatchen som Jonsson stod räddade han 20 av 22 skott när Karlskoga vann matchen. Matchen var Jonssons första slutspel på senior-nivå där han nu hoppas få spela fler matcher.

”Bästa passet hittills”

Karlskoga vann sin första match i semifinalen mot AIK med 2-1. I sådana jämna matcher kommer målvaktsspelet vara en avgörande faktor. Där hoppas Jonsson nu vakta kassen för sitt lag och ta Karlskoga hela vägen upp till SHL.



— Första dagarna var väl lite jobbiga sådär, men nu tycker jag det kändes jättebra. Det här var bästa passet hittills. Det känns som vanligt nu faktiskt, det är skönt, säger Jonsson.



Jonsson menar att han är redo för spel. Nu är det upp till tränarna att avgöra vilken målvakt de vill ställa i kassen. I kväll har Karlskoga sin andra hemmamatch innan serien drar till AIK:s hemmaplan. Det innebär att Karlskoga har chansen att ta ett grepp om matchserien och sätta sig i en 2-0 ledning.