Tvingar fram en match sju – jättedrama väntar

Karlskoga stod för en stark andra period i match sex mot MoDo. Det räckte för att vinna med 3-1 och tvinga fram en sjunde och avgörande match i semifinalserien.

— Tyvärr, i dag faller vi lite på disciplin, tycker jag, säger MoDo:s huvudtränare Fredrik Andersson i TV4.

Spelare ur Karlskoga jublar efter 1-2 under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Modo och Karlskoga den 11 april 2026 i Örnsköldsvik.

Efter att ha vunnit match fem i Nobelhallen hade MoDo chansen att stänga semifinalserien på hemmaplan under lördagen. Då kom de också ut starkt och tog ledningen med 1-0 genom Jacob Bjerselius i slutet av den första perioden. Men efter det tog det roliga slut för Ö-vikslaget.

I den andra perioden kom Karlskoga ut starkt och forcerade fram flera utvisningar. När de sedan fick chansen i spel fem mot tre, då kom också kvitteringen. Kalle Jellvert kunde då raka in 1-1 i tom kasse från nära håll. Alexander Ljungkrantz fick sedan ett läge i en omställning och satte då dit tvåan i krysset.

När MoDo väl fick chansen i powerplay kladdade de med pucken.

Då kom Oliver Eklind loss och prickade samma maska som Ljungkrantz för att göra 3-1. MoDo hade sedan stora problem att ta sig tillbaka in i matchen utan det var fortsatt Karlskoga som skapade de hetaste lägena.

Karlskoga och MoDo möts i en match sju

I den tredje perioden skruvade MoDo upp tempot något och fick ett par chanser utan att få hål på Lars Volden.

I slutminuterna fick hemmalaget ett powerplay och skapade några riktigt stora möjligheter till en reducering. Pucken ville däremot inte in i målet och det blev aldrig speciellt nära att de skulle komma tillbaka till 3-3.

Nu väntar en sjunde och avgörande match om vilket lag som tar sig till den hockeyallsvenska finalen. Där väntar Björklöven och en biljett till nästa års SHL för vinnaren.

— Jag tycker faktiskt att vi gör en bättre match i dag än när vi var i Karlskoga. Vi startade matchen riktigt bra och gör ett viktigt 1-0-mål i slutet av den första perioden. Men tyvärr, i dag faller vi lite på disciplin, tycker jag. Vi har pratat mycket om det både i den här serien och i AIK-serien att vi har dragit på oss lite onödiga utvisningar. I dag blir det vårt fall när vi ger dem fem mot tre, vi får skylla oss lite själva, säger Fredrik Andersson.

