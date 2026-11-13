Karl Sterner blev hjälte mot sin förra klubb.

Foto: Caisa Rasmussen/Bildbyrån

Almtuna IS tog med sig bonuspoängen hem till Uppsala efter en svängig och dramatisk batalj borta mot Södertälje SK. Gästerna vann med 4–3 efter straffläggning, trots att hemmalaget vann skottstatistiken med hela 33–18.

Efter en mållös förstaperiod behövde SSK bara fem sekunder i mittakten för att spräcka nollan genom Tarun Fizer. Almtuna svarade dock några minuter senare när Karl Sterner utnyttjade ett numerärt överläge i spel fem mot tre till 1–1.

Tredje perioden bjöd på en rejäl urladdning. Frederik Schlyter gav gästerna ledningen direkt i inledningen, innan Teemu Väyrynen kvitterade. Med drygt fyra minuter kvar återtog Almtuna kommandot via Anton Ohlsson, men Södertälje tog timeout och Tarun Fizer kunde med sitt andra mål för kvällen tvinga fram en förlängning vid 57:32.

Efter en mållös övertid avgjordes allt på straffar. Där blev Karl Sterner stor matchhjälte då han som ende skytt överlistade Love Härenstam, samtidigt som Tim Forslund i Almtunamålet spikade igen och räddade 30 skott under matchen.

Matchfakta Södertälje – Almtuna

Södertälje SK – Almtuna IS 3–4 e.str (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 0–1)

Första perioden:

–

Andra perioden:

1–0 (20:05) Tarun Fizer (4) (Carter Souch, Nolan Stevens)

1–1 (25:06) Karl Sterner (7) (Charlie Forslund, Leo Sundqvist) PP2

Tredje perioden:

1–2 (40:22) Frederik Schlyter (1) (Oscar Pentler, Viktor Johansson)

2–2 (48:49) Teemu Väyrynen (4) (Niklas Nilsson, Veikko Loimaranta)

2–3 (55:43) Anton Ohlsson (3) (Samuel Salonen, Marwin Jarbsjö)

3–3 (57:32) Tarun Fizer (5) (Daniel Muzito Bagenda, Daniel Norbe)

Straffläggning:

3–4 Karl Sterner (8) GWS

Skott: 33–18 (9–3, 11–7, 9–6, 4–1, 0–1)

Räddningsprocent: Love Härenstam 77,78% (14/18), Tim Forslund90,91% (30/33)

Utvisningsminuter: Södertälje 32 min, Almtuna 6 min

Powerplay: Södertälje 0,00%, Almtuna 20,00%

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