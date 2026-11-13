MoDo vinner – trots raset

Victor Berglund sköt segermålet för MoDo.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

MoDo Hockey tog en blytung och dramatisk seger hemma i Hägglunds Arena efter att ha besegrat Östersunds IK med 4–3. Hemmalaget dominerade spelet totalt sett men tålde att svettas ordentligt mot slutet.

Matchen inleddes i MoDos favör där Jackson Jutting spräckte nollan i den första perioden. I mittenakten byggde hemmalaget på ledningen till 2–0 genom Oscar Pettersson, innan Östersunds William Proos reducerade i powerplay. MoDo svarade dock snabbt innan pausvilan när Jacob Bjerselius satte 3–1.

Den tredje perioden utvecklade sig till en riktig nagelbitare. Östersund visade moral när både William Proos (hans andra för kvällen) och Fredric Jansson kvitterade till 3–3. Men MoDo skulle få sista ordet. Med knappa sju minuter kvar på klockan klev Victor Berglund fram och dundrade in det avgörande 4–3-målet, vilket räckte hela vägen till tre poäng trots en intensiv slutforcering från gästerna.

Matchfakta MoDo – Östersund

MoDo Hockey – Östersunds IK 4–3 (1–0, 2–1, 1–2)

Första perioden:

1–0 (14:06) Jackson Jutting (3) (Erik Jincsjö Karlsson, Bryan Yoon)

Andra perioden:

2–0 (26:13) Oscar Pettersson (5) (Hugo Hallin, Jacob Bjerselius)

2–1 (36:02) William Proos (3) (Daniel Öhrn, Leo Sundqvist) PP1

3–1 (39:10) Jacob Bjerselius (2) (Elias Rosén)

Tredje perioden:

3–2 (44:37) William Proos (4) (Samuel Solem)

3–3 (50:02) Fredric Jansson (1) (Albert Sjöberg, Brett Budgell)

4–3 (53:56) Victor Berglund (1) (Oscar Pettersson, Elias Rosén)

Skott: 41–13 (16–5, 13–3, 12–5)

Räddningsprocent: Adam Werner 76,92% (10/13), Carl Malmqvist 90,24% (37/41)

Utvisningsminuter: MoDo 8 min, Östersund 28 min

Powerplay: MoDo 0,00%, Östersund 25,00%

Publik: 4 315 (Hägglunds Arena)