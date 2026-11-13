Oscar Nords AIK tappade segern med fem sekunder kvar.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

BIK Karlskoga tog en dramatisk seger hemma i Nobelhallen efter att ha besegrat AIK med 3–2 efter förlängning. Hemmalaget dominerade skottstatistiken med klara 34–18 men tvingades jaga ikapp sent i matchen.

Karlskoga fick en smakstart inför de 3 253 åskådarna när Nicholas Pastujov satte 1–0 i den första perioden. AIK svarade dock snabbt i numerärt överläge genom Tyler Vesel fram till 1–1.

Efter en mållös andraperiod där Karlskoga drog på sig flera utvisningar tog gästerna ledningen tidigt i den tredje perioden. Christoffer Björk överlistade Måns Goos fram till 1–2. BIK pressade på för en kvittering och plockade ut målvakten i slutminuterna. Med bara fem sekunder kvar av ordinarie tid gav chansningen utdelning när lagkaptenen Gustaf Franzén hittade rätt till 2–2.

Väl i förlängningen fullbordade hemmalaget vändningen. Onni Käyhkö klev fram och sköt in det avgörande 3–2-målet, framspelad av Nicholas Pastujov, vilket säkrade bonuspoängen till BIK Karlskoga.

Matchfakta Karlskoga – AIK

BIK Karlskoga – AIK 3–2 OT (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

Första perioden:

1–0 (06:06) Nicholas Pastujov (4) (Harrison Blaisdell, Travis Treloar)

1–1 (11:24) Tyler Vesel (5) (Daniel Ljungman, William Pethrus) PP1

Andra perioden:

–

Tredje perioden:

1–2 (41:23) Christoffer Björk (5) (Theoklis Theocharidis, Viktor Lennartsson)

2–2 (59:55) Gustaf Franzén (5) (Henrik Björklund, Eero Teräväinen)

Förlängning:

3–2 (63:46) Onni Käyhkö (2) (Nicholas Pastujov)

Skott: 34–18 (15–6, 7–5, 10–5, 2–2)

Räddningsprocent: Måns Goos 88,89% (16/18), Victor Brattström 91,18% (31/34)

Utvisningsminuter: BIK Karlskoga 16 min, AIK 6 min

Powerplay: BIK Karlskoga 0,00%, AIK 33,33%

Publik: 3 253 (Nobelhallen)