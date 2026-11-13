Max Karlsson blev straffhjälte för Vimmerby.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Vimmerby HC besegrade IK Oskarshamn med 4–3 efter straffläggning i ett dramatiskt och svängigt Smålandsderby inför 2 579 åskådare i Be-Ge Hockey Center.

Oskarshamn tog ledningen i den första perioden genom Ludvig Östman, i en akt där Vimmerbys Max Karlsson också brände en straff. Kalle Carlsson kvitterade för gästerna i mittperioden, men Daniyal Dzhaniyev replikerade snabbt fram till 2–1. Kort därefter fick även hemmalagets Calle Karlsson chansen på straff utan att överlista Tomas Rydén.

I den tredje perioden vände Vimmerby på steken via mål från Max Karlsson och Kevin Wennström fram till 2–3, innan Matthew Brown kvitterade mindre än minuten senare.

Efter en mållös förlängning krävdes hela åtta straffomgångar för att skilja lagen åt. Då klev Max Karlsson fram och satte den avgörande straffen som säkrade derbysegern och bonuspoängen till Vimmerby.

Matchfakta Oskarshamn – Vimmerby

IK Oskarshamn – Vimmerby HC 3–4 e.str (1–0, 1–1, 1–2, 0–0, 0–1)

Första perioden:

1–0 (13:22) Ludvig Östman (1) (Manuel Ågren, Filiph Engsund)

Andra perioden:

1–1 (32:34) Kalle Carlsson (8) (Nick Bochen, Hugo Lejon)

2–1 (33:54) Daniyal Dzhaniyev (6) (Matthew Brown, Axel Elofsson)

Tredje perioden:

2–2 (43:55) Max Karlsson (9) (Gustaf Malmkvist, Anton Carlsson)

2–3 (47:48) Kevin Wennström (3) (utan assist)

3–3 (48:30) Matthew Brown (8) (Axel Elofsson, Ludvig Östman)

Straffläggning:

3–4 Max Karlsson (10) GWS

Skott: 34–29 (6–6, 9–8, 18–11, 1–3, 0–1)

Räddningsprocent: Emil Vuorio 86,21% (25/29), Tomas Rydén 91,18% (31/34)

Utvisningsminuter: Oskarshamn 4 min, Vimmerby 2 min

Powerplay: Oskarshamn 0,00%, Vimmerby 0,00%

Publik: 2 579 (Be-Ge Hockey Center)