Mora vinner på Gotland – avgjorde i tredje perioden

Hampus Larsson blev tvåmålsskytt för Mora.

Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Visby/Roma HK stod upp modigt mot gästande Mora IK i Visby Ishall, men fick se sig besegrade med 1–4 efter att gästerna växt in i matchen och avgjort i den tredje perioden.

Gotlänningarna inledde piggt och tog ledningen i den första perioden när Andreas Thelander slog till i powerplay fram till 1–0, framspelad av Giorgio Estephan och John Dahlström.

Mora kom dock tillbaka i den andra perioden. Hampus Larsson kvitterade till 1–1 efter drygt fem minuter, assisterad av Ryland Mosley och Tim Thomsson.

I den tredje perioden tog gästerna över fullständigt. Svante Sjödin ordnade 1–2 tidigt på perioden, innan Hampus Larsson satte sitt andra för kvällen till 1–3. I slutfasen kunde sedan Georg Weigelt fastställa slutresultatet till 1–4 i både numerärt underläge och i tom kasse, vilket säkrade Morans seger inför 978 åskådare.

Matchfakta Visby/Roma – Mora

Visby/Roma HK – Mora IK 1–4 (1–0, 0–1, 0–3)

Första perioden:

1–0 (12:08) Andreas Thelander (4) (Giorgio Estephan, John Dahlström) PP1

Andra perioden:

1–1 (25:52) Hampus Larsson (7) (Ryland Mosley, Tim Thomsson)

Tredje perioden:

1–2 (40:47) Svante Sjödin (3) (Patrick Røbru Elvseen, Oliver Tärnström)

1–3 (52:51) Hampus Larsson (8) (Ryland Mosley, Marcus Karlström)

1–4 (58:17) Georg Weigelt (1) (utan assist) SH1, ENG

Skott: 30–37 (10–11, 13–13, 7–13)

Räddningsprocent: Joona Voutilainen 91,67% (33/36), Tobias Johansen Breivold 96,67% (29/30)

Utvisningsminuter: Visby/Roma 4 min, Mora 6 min

Powerplay: Visby/Roma 25,00% (1/4), Mora 0,00% (0/4)

Publik: 978 (Visby Ishall)