Skadade sig allvarligt – missar resten av säsongen

Oturen var framme efter bara 44 sekunders speltid mot Vimmerby. Nu står det klart att Karl Smedberg missar resten av säsongen med en allvarlig underkroppsskada.

Karl Smedberg deppar under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Västerås och Mora den 24 oktober 2025 i Västerås.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

I fredags blev det bara 44 sekunders speltid för Karl Smedberg. Forwarden klev av mot Vimmerby efter en underkroppsskada. Efter vidare undersökningar kommer nu också ett mardrömsbesked. Skadan är av den allvarliga sorten och nu blir det inget mer spel den här säsongen, meddelar Mora.

26-åringen gör sin första säsong i Hockeyallsvenskan och har gjort sex mål och sju poäng på 24 matcher för Mora. Den tidigare HV71-talangen har tidigare spelat för Dalen och Visby/Roma i Hockeyettan. Förra säsongen fick han chansen att debutera i Hockeyallsvenskan när det blev två matcher med Västerås.

Första riktiga säsongen i ligan tar nu alltså slut i förtid efter ett tråkigt besked.

Mora vann matchen mot Vimmerby med 1-0. Utan Karl Smedberg återstår det att se hur de löser numerären. På den senaste tiden har både Romeo Edvardsen Sörensen och Olle Carlsson fått debutera i A-laget. Laget ligger just nu sjua i tabellen och möter under kvällen Östersund på hemmaplan.

Source: Karl Smedberg @ Elite Prospects