Tvingas till operation - får förlängt

Karl Påhlsson följer med upp i Hockeyallsvenskan.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån.

Ny värdefull rutin i form av Joona Voutilainen, Eric Norin, Joakim Thelin, med fler, blandas med fjolårets hjältar i Visby/Roma. Detta blir ännu tydligare när klubben, under torsdagen, meddelar en ny förlängning.

Det handlar om den 25-årige forwarden Karl Påhlsson, som därmed får spela i Hockeyallsvenskan för första gången sedan 2020/21.

– Karl har ett väldigt fint spelsinne och en förmåga att bryta mönster i anfallsspelet. Han ser lösningar som inte alltid är självklara och kan skapa målchanser på egen hand. Vi tror att han kommer att kunna bidra ännu mer offensivt när han är tillbaka utan några skadebekymmer. Därför känns det väldigt bra att han fortsätter hos oss, säger sportchefen André Lundholm på laget sajt.

Missar troligen premiären efter operation

Karl Påhlsson, fostrad i Rögle, fick vara ombytt vid nio SHL-matcher tidigt i karriären. Därifrån blev det spel i allsvenskan, med Vita Hästen, men senare ett steg ner i systemet till Hockeyettan. Där har forwarden blivit kvar tills nu.

Den gångna säsongen spelade Påhlsson endast 14 grundseriematcher för Visby/Roma, på grund av skada. Ändå får han nu denna chans.

Klubben skriver att spelaren genomgår "en mindre operation och en kortare rehabperiod" under försäsongen. Något som gör att han troligen missar premiären.

"Med sitt fina spelsinne, sin kreativitet och sin förmåga att hitta lösningar som andra inte ser blev han en viktig del av lagets framgångar", skriver man också.