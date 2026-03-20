Kan inte tro sina ögon – efter sjuka räddningen
Följ HockeySverige på
Google news
MoDo vann med 4-2 och går mot semifinal i slutspelet. Matchens snackis var Adam Werners sjuka räddning på Christoffer Björks avslut i den andra perioden.
– Det är därför han får stå – han är en jäkligt bra målvakt, säger MoDos David Rundblad i TV4.
Ifjol gjorde AIK braksuccé i slutspelet och tog sig hela vägen till allsvensk final. Nu krävs ett mirakel för att de ska upprepa den prestationen. Ikväll föll de nämligen med 4-2 hemma mot MoDo, och därmed leder Ö-viksgänget kvartsfinalserien med 3-0 i matcher.
MoDo tog ledningen i den första perioden via ett mål av Kyle Topping. I den andra perioden hade AIK sedan ett gyllene läge att kvittera när man kom två mot ett och Christoffer Björk serverades ett helt öppet mål – men Adam Werner hann över i sidledsförflyttningen och stod för slutspelets svettigaste räddning hittills.
Christoffer Björk tog sig för huvudet och kunde inte förstå hur han inte kunde göra mål.
– Vilken räddning av Werner! Björk kan inte tro sina ögon. Vilken räddning av Adam Werner, konstaterade Lars Lindberg i TV4:s sändning.
– Där måste Björk göra mål.
Lagkaptenen David Rundblad hyllade sin målvakt i periodpausen.
– Det är bara att lyfta på hatten. Men det är därför han får stå. Han är en jäkligt bra målvakt.
MoDo vann med 4-2
I slutperioden fick dock AIK pucken förbi Werner då Ludwig Blomstrand kvitterade. Men glädjen blev kortvarig. Kort därefter satte Sebastian Ohlsson 2-1 och sen kom också 3-1 från Gerry Fizgerald. AIK reducerade via ett pangskott av Simon Åkerström, men det kom ingen kvittering. Istället stängde Jacob Bjerselius matchen via 4-2 i tom kasse.
MoDo har nu vunnit sju av sju matcher mot AIK den här säsongen. På söndag kan MoDo säkra semifinalplatsen.
– En jätteviktig seger, men vi måste komma ihåg att vi inte vunnit något än, konstaterade 2-1-skytten Ohlsson i TV4.
Den här artikeln handlar om: