Slutade och lämnade Sverige – nu gör backen comeback

Det blev en kort sejour i Kalmar för den amerikanska försvararen Clay Hanus. 24-åringen valde att sluta och lämnade Sverige och Kalmar utan att ha spelat en enda tävlingsmatch för laget. Nu står det klar att Hanus fortsatt karriären hemma i Kanada.

Clay Hanus, här under sin tid i WHL-klubben Clay Hanus. Foto: Christopher Mast/Icon Sportswire/Alamy

I början av september valde Clay Hanus att lämna Kalmar utan att ha spelat en enda tävlingsmatch för klubben. Då meddelade backen att han skulle lägga hockeyn åt sidan för att fortsätta sina studier.

– Efter mycket funderande och övervägande har jag fattat beslutet att gå vidare från hockeyn och avsluta min utbildning och börja nästa kapitel i mitt liv. Jag har uppskattat min korta tid i Kalmar oerhört mycket, sade han då på Kalmars Instagram.

Men det visar sig att det ena inte behöver utesluta det andra. 24-åringen har nämligen fortsatt karriären i den kanadensiska college-ligan NCHL-AB, där han gjort två matcher med Wetawiskin Longhorns. På två matcher har han noterats för sex poäng (3+3).

Source: Clay Hanus @ Elite Prospects