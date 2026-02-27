Kalmar-seger med 4–2 mot Mora

Elliot Ekmark avgjorde för Kalmar

Tredje förlusten i rad för Mora

Mora är ett favoritmotstånd för Kalmar och på fredagen tog Kalmar ännu en seger hemma mot just Mora. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 4–2 (2–0, 1–1, 1–1). Det var Kalmars fjärde raka seger mot just Mora.

Oskarshamn nästa för Kalmar

George Diaco gjorde 1–0 till Kalmar efter 14.02 med assist av Gustaf Westlund och Carl-Johan Lerby. Efter 19.35 gjorde laget 2–0 när Matt Fonteyne slog till assisterad av Carl-Johan Lerby och Liam Hawel.

Mora reducerade till 2–1 redan efter efter 30 sekunder i andra perioden genom Hampus Larsson efter förarbete från Viktor Lennartsson och Georg Weigelt. Efter 5.23 i andra perioden slog Elliot Ekmark till framspelad av Valdemar Johansson och Scott Walford och gjorde 3–1.

5.05 in i tredje perioden fick Connor Maceachern utdelning på pass av Tobias Ekberg och Victor Engebråten Kopperstad och reducerade. Men mer än så orkade Mora inte med. Matthew Struthers stod för målet när Kalmar punkterade matchen med ett 4–2-mål med två sekunder kvar att spela. 4–2-målet blev matchens sista.

Kalmar har tre segrar och två förluster och 15–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mora har en vinst och fyra förluster och 9–21 i målskillnad.

Nästa motstånd för Kalmar är Oskarshamn. Lagen möts lördag 28 februari 18.00 i Hatstore Arena. Mora tar sig an Björklöven borta söndag 1 mars 16.30.

Kalmar–Mora 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (14.02) George Diaco (Gustaf Westlund, Carl-Johan Lerby), 2–0 (19.35) Matt Fonteyne (Carl-Johan Lerby, Liam Hawel).

Andra perioden: 2–1 (20.30) Hampus Larsson (Viktor Lennartsson, Georg Weigelt), 3–1 (25.23) Elliot Ekmark (Valdemar Johansson, Scott Walford).

Tredje perioden: 3–2 (45.05) Connor Maceachern (Tobias Ekberg, Victor Engebråten Kopperstad), 4–2 (59.58) Matthew Struthers.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-1-1

Mora: 1-0-4

Nästa match:

Kalmar: IK Oskarshamn, hemma, 28 februari 18.00

Mora: IF Björklöven, borta, 1 mars 16.30