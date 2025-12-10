Kalmar ångar på – sjätte raka segern

Kalmar vann med 5–4 mot Bik Karlskoga

Kalmars sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Albin Storm matchvinnare för Kalmar

Två topplag möttes i hockeyallsvenskan under onsdagen när Kalmar tog emot tredjeplacerade Bik Karlskoga. Kalmar vann matchen med 5–4 (2–0, 2–1, 1–3).

I och med detta har Kalmar hela sex raka segrar i hockeyallsvenskan och har sju raka segrar på hemmaplan.

Modo Hockey nästa för Kalmar

Kalmar började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.10 slog Matt Fonteyne till assisterad av Matthew Struthers och Henrik Nilsson.

Laget gjorde 2–0 efter 17.16 när George Diaco fick träff efter förarbete från Liam Hawel och Peter Diliberatore.

Kalmar ökade ledningen till 3–0 genom Arvid Westlin efter 6.14 i andra perioden.

Bik Karlskoga reducerade dock till 3–1 genom Eero Teräväinen med 3.10 kvar att spela av perioden.

Efter 18.33 ökade Kalmar på till 4–1 genom Jesper Lindén.

Bik Karlskoga gjorde 4–2 genom Eero Teräväinen tidigt i tredje perioden av matchen.

Efter 8.35 ökade Kalmar på till 5–2 genom Albin Storm.

Bik Karlskoga reducerade förvisso genom två mål av Åke Stakkestad men närmare än 5–4 kom inte Bik Karlskoga.

Eero Teräväinen gjorde två mål för Bik Karlskoga och två assist och Åke Stakkestad stod för tre poäng, varav två mål.

Kalmar stannar därmed på andra plats och Bik Karlskoga på tredje plats i tabellen.

Kalmar möter Modo Hockey i nästa match hemma fredag 12 december 19.00. Bik Karlskoga möter samma dag Almtuna hemma.

Kalmar–Bik Karlskoga 5–4 (2–0, 2–1, 1–3)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (2.10) Matt Fonteyne (Matthew Struthers, Henrik Nilsson), 2–0 (17.16) George Diaco (Liam Hawel, Peter Diliberatore).

Andra perioden: 3–0 (26.14) Arvid Westlin (Eddie Levin, Elliot Ekmark), 3–1 (36.50) Eero Teräväinen (Henrik Björklund, Gustaf Thorell), 4–1 (38.33) Jesper Lindén.

Tredje perioden: 4–2 (42.24) Eero Teräväinen (Åke Stakkestad, Gustaf Thorell), 5–2 (48.35) Albin Storm, 5–3 (55.29) Åke Stakkestad (Rikard Olsén, Eero Teräväinen), 5–4 (57.50) Åke Stakkestad (Eero Teräväinen, Hampus Plato).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 5-0-0

Bik Karlskoga: 2-1-2

Nästa match:

Kalmar: Modo Hockey, hemma, 12 december 19.00

Bik Karlskoga: Almtuna IS, hemma, 12 december 19.00