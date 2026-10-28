Studsar tillbaka efter smällen

Valdemar Johansson och Elliot Ekmark låg bakom Kalmars seger.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

Kalmar HC tog tre tunga poäng hemma i Hatstore Arena när man besegrade Östersunds IK med 4–2. Hemmalaget fick en drömstart på matchen och skaffade sig en tvåmålsledning redan i den första perioden efter mål i powerplay av Elliot Ekmark samt ett fullträff från Allan McShane.

I den andra perioden utökade Valdemar Johansson Kalmars ledning till 3–0 innan Albert Sjöberg reducerade för Östersund. Gästerna skapade nerv i matchen mot slutet när Anton Klint satte 3–2 med dryga två minuter kvar att spela. Men Kalmar och Elliot Ekmark sätter spiken i kistan till 4–2 i tom bur kort därefter, vilket säkrade segern inför 2 206 åskådare. Brett Brochu stod i Kalmarmålet och räddade 18 av 20 skott.

Matchfakta Kalmar – Östersund

Kalmar HC – Östersunds IK 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

Första perioden:

1–0 (08.37) Elliot Ekmark (Jesper Lindén, Hampus Plato)

2–0 (10.20) Allan McShane (Hampus Plato, Tobias Aronsson)

Andra perioden:

3–0 (26.05) Valdemar Johansson (Viktor Klingsell, Kim Johansson)

3–1 (35.00) Albert Sjöberg (Logan Nijhoff, Olle Norberg)

Tredje perioden:

3–2 (57.37) Anton Klint (Lukas Sagranden, Maksim Semjonov)

4–2 (57.53) Elliot Ekmark (Valdemar Johansson)

Skott: 29–20 (10–7, 12–5, 7–8)

Utvisningar: Kalmar HC 2x2 min – Östersunds IK 3x2 min

Räddningsprocent: Kalmar HC (Brett Brochu) 90,00% – Östersunds IK (Simon Carlsson) 86,21%

Publik: 2 206 personer i Hatstore Arena