Kalmar stod för kross i Smålandsderbyt – nollade Troja

Kalmar höll nollan på hemmaplan mot Troja-Ljungby i hockeyallsvenskan. Matchen slutade 5–0 (1–0, 2–0, 2–0).

I och med detta har Troja-Ljungby fyra förluster i rad.

Tobias Aronsson gjorde 1–0 till Kalmar efter 17 minuters spel på pass av Gabriel Olsson och Mathias Wigley. Även i andra perioden var Kalmar starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål i mitten av perioden av George Diaco och Samuel Jonsson. Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av George Diaco och Eddie Levin.

Kalmars George Diaco stod för två mål och ett assist.

I tabellen innebär det här att Kalmar nu ligger på tredje plats. Troja-Ljungby är på tolfte plats. Noteras kan att Kalmar sedan den 23 september har avancerat elva placeringar i tabellen.

Kalmar möter Björklöven i nästa match hemma fredag 10 oktober 19.00. Troja-Ljungby möter samma dag Västerås hemma.

Kalmar–Troja-Ljungby 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (17.44) Tobias Aronsson (Gabriel Olsson, Mathias Wigley).

Andra perioden: 2–0 (29.52) George Diaco (Elliot Ekmark, Eddie Levin), 3–0 (34.46) Samuel Jonsson (Valdemar Johansson, George Diaco).

Tredje perioden: 4–0 (42.29) Eddie Levin (Elliot Ekmark, Arvid Westlin), 5–0 (54.56) George Diaco (Scott Walford).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-1-1

Troja-Ljungby: 1-2-2

Nästa match:

Kalmar: IF Björklöven, hemma, 10 oktober

Troja-Ljungby: Västerås IK, hemma, 10 oktober