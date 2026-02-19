Kalmars arenadröm i kras? ”Den är inte förberedd”

Grundserien drar ihop sig, snart ska ett slutspel börja där ett vinnande lag tar klivet upp till SHL. Kalmar har dock en arena med en kapacitet som är långt ifrån SHL-klubbarna.

– Den är inte förberedd för att bygga på, säger Magnus Petersson (VD och grundare för Multibygg som byggde Hatstore Arena) till Barometern.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Örebros hemmaborg Behrn Arena är den arena som tar minst publik i hela SHL. Men skulle Kalmar ta steget upp till SHL hade deras Hatstrore Arena varit den minsta i serien. Behrn Arena har nämligen en kapacitet på 5 500, medan Hatstore Arena kan ta in 2 650 åskådare, ungefär hälften av Örebros siffror.

Idag finns det inga publikkrav i SHL, men oro finns kring om Kalmars faciliteter inte räcker till.

Kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson, har tidigare berättat för Barometern att Hatstore Arena är byggt på så sätt att kapaciteten kan ökas. Men nu kommer andra besked.

– Stommen är projekterad enligt det som står där nu – den är inte förberedd för att bygga på. Taket är inte förberett och det är något man kollar på nu när man vill bygga en våning ovanför den befintliga VIP-avdelningen, säger Magnus Petersson, ägare av bolaget som byggde arenan, till tidningen.

Det går alltså inte att bygga ut Kalmars hemmaplan med den konstruktionen som är nu. Det är dock möjligt att lösa det, men då måste det ändras på saker. För tillfället är det inte förberett att utöka kapaciteten.

– Det handlar om själva grundläggningen, tyngder och vikter. Men det är som sagt inte förberett för att bygga på en våning till exempel, uppger Petersson till tidningen.

Ett SHL-avancemang för Kalmar är långt ifrån ett omöjligt scenario. Just nu har de lika många poäng som serieledande Björklöven, där en målskillnad på elva mål petar ner Kalmar till en andra placering.

