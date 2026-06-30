Nykomlingens stjärnvärvning - toppmålvakten klar

Joona Voutilainen är tillbaka i svensk hockey. Foto: Bildbyrån.

92,0, 93,0, 92,0.

Det var Joona Voutilainen räddningsprocenter under de tre första åren han vaktade IF Björklövens kasse i Hockeyallsvenskan. Det fjärde och sista året, 2024/2025, var han nere på 89,2.

Nu är Voutilainen tillbaka i HockeyAllsvenskan. Han är klar för nykomlingen Visby/Roma. Det meddelar klubben i ett pressmeddelande.

– Joona är en målvakt med precis den profil vi har sökt. Han har stor erfarenhet, en hög och jämn nivå i sitt spel och utstrålar ett lugn som betyder mycket för ett lag. Vi är övertygade om att han kommer att bidra med både stabilitet och ledarskap, samtidigt som han ger oss en mycket hög konkurrenssituation på målvaktssidan, säger sportchef André Lundholm.

Joona Voutilainen till Visby/Roma

Den gångna säsongen spelade 28-åringen för norska Vålerenga, där han hade en räddningsprocent på 91,0 och en GAA på 2,12.

– Vi tror att Joona kommer att få en betydande roll, både på och utanför isen. Hans erfarenhet och professionalism blir viktiga ingredienser när vi nu tar steget in i Hockeyallsvenskan. Vi är väldigt glada över att han har valt Visby Roma, säger André Lundholm.

Kontraktet med den gotländska klubben är skrivet på ett år.