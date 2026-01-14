Joni Ikonen het när Oskarshamn besegrade Almtuna

Oskarshamn segrade – 3–1 mot Almtuna

Oskarshamns fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joni Ikonen tvåmålsskytt för Oskarshamn

Oskarshamn vann på bortaplan mot Almtuna i hockeyallsvenskan. 1–3 (0–1, 1–1, 0–1) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Oskarshamns fjärde på de senaste fem matcherna.

Herman Hansson gjorde avgörande målet

Joni Ikonen gav Oskarshamn ledningen efter 10.28 assisterad av Teemu Olavi Lepaus och Pontus Näsén.

Efter 6.57 i andra perioden slog Charlie Forslund till på pass av Mikkel Øby Olsen och Edvin Hammarlund och kvitterade för Almtuna. Oskarshamns Herman Hansson gjorde 1–2 efter 13.02 framspelad av Kevin Karlsson och Ludvig Markman.

Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 35 sekunder kvar att spela återigen genom Joni Ikonen efter förarbete från Herman Hansson och Hampus Karlsson. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Resultatet innebär att Almtuna ligger kvar på elfte plats och Oskarshamn på sjätte plats i tabellen.

Fredag 16 januari 19.00 möter Almtuna Mora borta i Wibe Arena medan Oskarshamn spelar borta mot Björklöven.

Almtuna–Oskarshamn 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (10.28) Joni Ikonen (Teemu Olavi Lepaus, Pontus Näsén).

Andra perioden: 1–1 (26.57) Charlie Forslund (Mikkel Øby Olsen, Edvin Hammarlund), 1–2 (33.02) Herman Hansson (Kevin Karlsson, Ludvig Markman).

Tredje perioden: 1–3 (59.25) Joni Ikonen (Herman Hansson, Hampus Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

Oskarshamn: 4-0-1

Nästa match:

Almtuna: Mora IK, borta, 16 januari 19.00

Oskarshamn: IF Björklöven, borta, 16 januari 19.00