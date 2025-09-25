Tränarens besked – efter målvaktssmällen

Jonathan Stålberg utgick efter en smäll i gårdagens match mot Södertälje.

Nu lämnar Troja-Ljungbys tränare Jens Gustafsson lugnande besked.

– Han tränar i dag, säger han till Hockeysverige.se.

Jens Gustafsson och Jonathan Stålberg. Foto: Bildbyrån

Det var i sluttampen av gårdagens möte mellan Södertälje och Troja-Ljungby som den hockeyallsvenska nykomlingens målvakt Jonathan Stålberg tvingades lämna matchen. Detta till följd av att han i samband med en inbrytning från Carter Ashton till synes fått SSK-forwardens knä i huvudet och därefter blivit liggande på isen.

Situationen videogranskades av domarna på isen, innan man fastslog att Ashton skulle utvisas två minuter för interference på Stålberg.

Efter att ha blivit kvar på isen ett tag kunde Stålberg till slut ta sig av isen av egen maskin, innan han omskakad vandrade ut i omklädningsrummet och ersattes av Vilgot Holm mellan stolparna.

Lugnande besked: ”Han tränar i dag”

Nu kommer lugnande besked från Troja-Ljugbys tränare Jens Gustafsson. Enligt huvudtränaren är det ingen fara med målvaktsvärvningen från AIK.

Troja-Ljungby fortsätter sin bortaturné i morgon med match mot Östersund, innan man avslutar veckan med en bortamatch mot BIK Karlskoga på söndag.

Har startat bägge matcherna

Stålberg har startat bägge Troja-Ljungbys matcher i Hockeyallsvenskan och räddade 28 av 29 skott i premiärsegern mot Vimmerby, innan han i går räddade 39 av 44 skott i 4–5-förlusten mot Södertälje.

Den 28-årige målvakten har förutom Troja-Ljungby och AIK även spelat allsvensk hockey i Kalmar. Förra säsongen noterades han för en räddningsprocent på 90,8 procent på 27 grundseriematcher med AIK.