Tillbaka - tio år senare: "Ledande spelare"

Jonathan Andersson i Färjestad 2025.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån.

Redan i början av april kom Barometern med uppgifter om att Kalmar HC gjort klart med ett spännande nyförvärv inför 2026/27. Det handlade om Jonathan Andersson som varit iväg på ett finskt äventyr i Tappara under en och en halv säsong.

Nu har sportchef Daniel Stolt presenterat den SHL-meriterade värvningen till Mattias Karlins trupp.

– Jonathan är en erfaren och rutinerad spelare som kommer att tillföra en hel del både på och utanför isen. Han är en skridsko- och puckstark back som vi räknar med blir en av våra ledande spelare. Han är en skridsko och puckstark back som vi räknar med kommer att tillhöra våra ledande spelare, säger Stolt på lagets sajt under torsdagen.

Tillbaka i Hockeyallsvenskan - tio år senare

Senast Jonathan Andersson spelade i Hockeyallsvenskan var säsongen 2016/17, alltså för tio år sedan. Då hade backen kommit fram i AIK:s juniorverksamhet och spelat sig till en ordentlig plats i A-laget. Det var också efter det året som Örebro och SHL följde.

Andersson tar med sig ett SM-silver med Luleå, från 2022, samt erfarenhet av totalt 477 SHL-matcher.

– Efter att ha haft bra samtal med Stolt så kände jag att jag verkligen ville vara med på resan. Det är en förening som har gjort bra grejer både på och utanför isen och ser verkligen framemot att dra på mig KHC-tröjan och kliva ut i Hatstore Arena, säger backen.