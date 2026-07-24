Stjärnvärvningen: "Det lockade verkligen"

Jonathan Andersson är klar för spel i Kalmar.

"Det känns fantastiskt bra. Det är en annan sak att spela i Sverige, allting är lite närmare på något sätt."

Redan i början av april kom Barometern med uppgifter om att Kalmar HC gjort klart med ingen mindre än Jonathan Andersson inför 2026/27-säsongen. Men det är inte förrän nu, efter torsdagens bekräftande, som den 32-årige backen kan prata öppet om valet. Ett val som innebär spel i Hockeyallsvenskan för första gången på tio år.

Just Barometern har pratat med Andersson, färsk finsk mästare med Tappara.

– Jag ville till Sverige och jag hade ett jättebra snack med Daniel Stolt. Den roliga hockeyn som de har spelat, trycket som har blivit i staden också, det lockade verkligen. Sedan med den rollen jag skulle få i Kalmar så kändes det jätteinspirerande, säger han till tidningen.

Andersson: "Jag vill bidra med min rutin"

Andersson har hela 440 grundseriematcher i SHL bakom sig, men lämnade Färjestad i januari 2025. Att han nu bekräftar att det funnits andra anbud är därmed inte särskilt konstigt.

Kalmar själva tror också att nyförvärvet kommer kunna ta en stor roll i Hockeyallsvenskan.

– Jonathan är en erfaren och rutinerad spelare som kommer att tillföra en hel del både på och utanför isen. Han är en skridsko- och puckstark back som vi räknar med att han blir en av våra ledande spelare, sa sportchef Daniel Stolt i gårdagens pressmeddelande.

– Jag vill bidra med min rutin som jag har med alla år som jag har spelat. Vi ska vara bra i serien men sedan är det man gör i slutet av säsongen i slutspelet som räknas, svarar Andersson nu.