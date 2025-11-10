För en vecka sedan presenterades den meriterade burväktaren Jonas Gunnarsson för AIK. 33-åringens kontrakt med den österrikiska klubben Graz99ers bröts inför säsongen och nu hoppas han kunna bidra med både rutin och energi till den Hockeyallsvenska klubben.

– Själv har jag ett jäkla driv att köra på och verkligen tävla. Jag tycker det är kul att spela hockey och då brukar det bli ganska bra, säger Gunnarsson till Hockeysverige.

Jonas Gunnarsson. Foto: Axel Boberg/Bildbyrån.

Det var senast säsongen 21/22 som Jonas Gunnarsson spelade i Hockeyallsvenskan – då hjälpte han HV71 att studsa tillbaka till SHL. Nu är han tillbaka i Sverige och ligan efter två år utomlands, fast den här gången i AIK.

Den senaste säsongen spenderade han med Graz99ers i Österike, och året innan det spelade han för Ilves i den finska högstaligan. Det skulle egentligen bli en säsong till i Österrike men innan säsongen drog igång meddelades det att parterna valt att bryta kontraktet. Målvakten var sedan klubblös en bit in på säsongen – innan samtalet från AIK:s sportchef Lars Johansson kom.

– Lasse hörde av sig och jag tänkte att det lät jäkligt spännande. Det gick ganska snabbt, säger Gunnarsson.

”Finns absolut hugg”

Trots att Gunnarsson inte har spelat ishockey på svensk is sedan säsongen 22/23 har han haft koll på svensk ishockey.

AIK ligger för närvarande på femte plats i den Hockeyallsvenska tabellen med 23 poäng på 14 matcher.

– Jag tycker att det ligger med bra där uppe. Det finns absolut hugg och det verkar vara en fantastisk grupp med bra killar.

Jonas Gunnarsson har gjort totalt 84 matcher i Hockeyallsvenskan och har noterats för en räddningsprocent på 90,1. Han har också gjort 205 matcher i SHL, där han har stått för en räddningsprocent på 90,7. Han hoppas kunna bidra till lagets satsning mot toppen på Hockeyallsvenskan genom sin rutin.

– Målsättningen är såklart att gå långt med laget. Jag har varit med på en del olika nivåer och i olika ligor, någonstans hoppas jag kunna bidra med den rutinen jag har skaffat. Samtidigt så har jag ett jäkla driv att köra på och verkligen tävla. Jag tycker det är kul att spela hockey och då brukar det bli ganska bra.

Jonas Gunnarsson i Malmö 2017. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån.

”Kände mig ganska lugn”

Under sin tid i Graz noterades Gunnarsson för en räddningsprocent på 90,9 procent på 37 matcher – trots det meddelades det att målvakten skulle lämna klubben tätt inpå säsongsstart. Det fanns dock ingen större oro för att ett annat alternativ skulle dyka upp.

– Jag kände mig ganska lugn ändå, jag var ganska inställd på att det kunde dröja ett tag. Under sommaren gick det bra med träningen och det var ett gäng hemma i Jönköping som skulle ut på diverse olika ställen, så vi körde ispass och sånt ihop.

Det var inget uttalat mål att återvända till svensk hockey, utan det var helt enkelt AIK som lockade mest.

– Jag var ganska öppen för både delarna egentligen, det handlade mer om den enskilda situationen än vilket land det var. Det fanns väl ett par utländska alternativ men tillslut var det AIK som kändes mest spännande.

Source: Jonas Gunnarsson @ Elite Prospects