Niclas Westerholm har ett kontrakt med Södertälje som löper ut på fredag.

Då menar TV4-experten Johan Tornberg att SSK borde behålla målvakten – trots att Love Härenstam kommer tillbaka.

– Gör allt ni kan för att han ska vara kvar i klubben, säger Tornberg.

Johan Tornberg vill att Niclas Westerholm ska bli kvar i Södertälje. Foto: Bildbyrån

Inför att Love Härenstam skulle åka över till USA för Junior-VM valde Södertälje att säkra målvaktssidan genom att plocka in finländaren Niclas Westerholm. 28-åringen har sedan imponerat för SSK med 92,1 i räddningsprocent och 1,98 GAA på fyra matcher i HockeyAllsvenskan.

Nu står SSK däremot inför ett knepigt beslut. Love Härenstam kommer snart tillbaka efter sin succé på JVM, där han ledde Sverige till guld. Samtidigt har Niclas Westerholm ett kontrakt som löper ut på fredag, efter matchen mot Almtuna. Inför kvällens match mot Björklöven uttalade sig målvakten om situationen.

– Jag har försökt glömma det hela dagen och bara njuta av kvällens match. Det är allt som jag fokuserar på just nu. Det finns andra människor runt omkring som sköter de bitarna medan jag bara fokuserar på att spela. Vi har inte pratat om det över huvud taget de senaste dagarna. Jag har såklart flera tankar inför framtiden men just nu är allt mitt fokus på kvällens match, säger Westerholm till TV4.

Johan Tornberg om Niclas Westerholm: ”Han ska vara kvar i Södertälje”

Experten Johan Tornberg är tydlig med vad han tycker att Södertälje borde göra i frågan.

– Niclas Westerholm ska vara kvar i Södertälje. Anledningen är att Love Härenstam kommer tillbaka efter att ha blivit bästa målvakt i JVM. Det kan bli en pyspunka för honom. Jag säger inte att det blir så, det är en fantastisk målvakt, men saker och ting kan hända under våren för hans del och fortsättning för Södertälje. Då kan man behöva tre målvakter, säger Tornberg i TV4:s sändning.

Enligt Tornberg finns det en överhängande risk att en annan klubb i HockeyAllsvenskan plockar upp Westerholm ifall han blir tillgänglig.

– Om de släpper honom kommer Westerholm att hamna i någon annan klubb som Södertälje kommer få bråka med annars, det är jag helt övertygad om. För Södertäljes del säger jag; gör vad ni kan för att han ska vara kvar i klubben, säger Johan Tornberg.

Source: Niclas Westerholm @ Elite Prospects