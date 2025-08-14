Stod för drömmål – i IKO-återkomsten: ”Rysningar”

Senast Joel Svensson drog på sig IK Oskarshamns tröja var han 14 år.

Under onsdagen introducerade han sig på nytt i moderklubben – med ett zorro-mål.

– Jag gick på instinkt, säger han till Barometern-OT efter 4–1-segern mot Vimmerby.

Joel Svensson i Växjö. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Onsdagskvällens försäsongsmöte mellan IK Oskarshamn och Vimmerby blev något att minnas för Joel Svensson. Den 20-årige forwarden, som återvänt till moderklubben efter sex år i Växjö, gjorde sitt första framträdande i A-laget och hade både pappa och syster på läktaren.



Men det som gjorde matchen extra minnesvärd var det sätt talangen fintade sig förbi två Vimmerbyspelare för att sedan zorra in pucken till 3–0 bakifrån buren.



– Det är absolut i toppen av de snyggaste målen jag har gjort. Jag får fundera lite på det, säger en glad Joel Svensson till Barometern-OT efter matchen och fortsätter:

– Jag tänkte nog inte så mycket alls, jag gick på instinkt. Jag försökte pausa, få de att komma emot mig – och sedan sticka därifrån. Det var väl lite flyt att båda gick på den.



Slutresultatet blev 4–1 till IKO och de andra målskyttarna var Viggo Nordlund, Filiph Engsund och Lukas Vesterlund. Gladast var nog ändå Svensson som nu fått introducerade sig för sin moderklubbs supportrar på riktigt.



– Det var nästan rysningar att åka ut på isen. Det var som att jag var tio år gammal igen och stod i klacken, säger han och fortsätter om hur det var att ta på sig tröjan igen:

– Fantastiskt! Jag har inte tänkt på det riktigt förrän jag faktiskt drog på mig den nu. Det var mer ”wow – det var de här gubbarna jag såg upp till när jag var liten.” Att vara här nu är rätt häftigt. Det var lite av den dröm som gick i uppfyllelse.



IK Oskarshamn – Vimmerby HC: 4–1 (0–0, 3–0, 1–1)

IK Oskarshamn: Viggo Nordlund, Filiph Engsund, Joel Svensson och Lukas Vesterlund.

Vimmerby HC: Adam Petersson.

*****

På annat håll släpptes pucken i Liljas Arena för ett möte mellan två andra Smålandslag. Nybro Vikings och Troja/Ljungby.



Slutresultatet skrevs till hela 6–1 för det mer etablerade hockeyallsvenska laget av de två, och precis som för IK Oskarshamn var det ett nyförvärv som drog till sig mest uppmärksamhet. 33-årige Joachim Rohdin, som vänt hem från Finland, stod nämligen för ett hattrick i försäsongens första träningsmatch. Trots detta, och att han var kapten för dagen, var forwarden själv inte helt nöjd efter slutsignalen i en intervju med Barometern-OT.



Miikka Pitkänen, ny från Södertälje SK, samt Måns Krämer, ny från BIK Karlskoga, noterades även för fullträffar. Den förstnämnde slog dessutom till två gånger om, vilket fastställde 6–1.



Nybro Vikings – Troja/Ljugby: 6–1 (2–1, 4–0, 0–0)

Nybro Vikings: Joachim Rohdin x3, Miikka Pitkänen x2, Måns Krämer.

Troja/Ljungby: Zachary Wytinck.

