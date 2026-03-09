20-åringen hjälte – efter stort drama

Oskarshamn vinner den första åttondelsfinalen efter stort drama.

Joel Svensson, 20, skjuter avgörandet efter förlängning mot Almtuna.

Joel Svensson (mitten) blev hjälten för Oskarshamn. Foto: TV4/Skärmdump

Under måndagskvällen inleddes årets slutspel i HockeyAllsvenskan. För Oskarshamn avslutades grundserien i besvikelse sedan de tappat topp sex-platsen i sista omgången och i stället slutade åtta i tabellen. Därmed tvingades de i stället spela åttondelsfinal där de nu ställs mot Almtuna.

I kvällens första åttondel i Uppsala fick IKO däremot en fin start på matchen. De var det bättre lagen under den första perioden och tog också ledningen. Filip Sveningsson sköt det första målet i det allsvenska slutspelet för att ge bortalaget ledningen. I den andra perioden kom däremot Almtuna tillbaka in i matchen mer och mer och det kom att bli en händelserik mittperiod.

Almtuna tvingade fram förlängning

Först utökade Oskarshamn sin ledning till 0-2 sedan junioren Viggo Nordlund hållit sig framme och petat in en lös puck bakom Almtunakeepern Herman Liv. Almtuna svarade sedan när Albin Udd reducerade men sedan såg IKO ut att gå för att döda matchen. Oskarshamn återtog sin tvåmålsledning sedan de gjort 1-3 i powerplay. Därefter fick bortalaget ett straffslag och en drömchans att stänga matchen med ett 1-4-mål. Joni Ikonens straff räddades däremot av Herman Liv och i stället kunde skyttekungen Mikkel Øby-Olsen kliva fram och skjuta 2-3 i powerplay, vilket var ställningen inför tredje perioden.

– Det svänger mycket. Jag tycker att vi måste vårda pucken bättre. Just nu känns det som att vi slänger iväg puckar och det blir lite kaosartat spel, säger Almtunas Albin Udd till TV4 i pausen.

Inte heller Oskarshamn var nöjda med sitt spel, trots att de var i ledning efter 40 minuters spel.

– Det är lite mer öppet och chanser åt båda hållen. Det är kanske inte en jättebra period spelmässigt, av något utav lagen. Vi är inte nöjda i alla fall och vill komma ut bättre i tredje, säger Viggo Nordlund.

Det blev sedan stor dramatik i slutet. Oskarshamn drog på sig en utvisning för sex man på isen precis i slutminuterna vilket ledde till att Almtuna fick spela powerplay. Där klev junioren Liam Danielsson fram och sköt 3-3 med 1:47 minuter kvar att spela för att tvinga fram förlängning.

Joel Svensson hjälte för Oskarshamn

Där dröjde det dock inte länge innan avgörandet kom. Kevin Karlsson stack upp och sköt ett skott som räddades bra av Herman Liv men han kunde inte hålla ute returen. Joel Svensson stod påpassligt och skickade in segermålet för Oskarshamn som vinner den första åttondelsfinalen med 4-3 och tar ledningen med 1-0 i matcher.

Serien vänder nu ner till Småland där Oskarshamn kan avgöra och säkra avancemang till kvartsfinal vid seger på onsdag.

Almtuna – Oskarshamn 3–4 OT (0-1,2-2,1-0,0-1)

Almtuna: Albin Udd, Mikkel Øby-Olsen.

Oskarshamn: Filip Sveningsson, Viggo Nordlund, Samuel Salonen.

Oskarshamn leder serien med 1-0 i matcher.

Source: Joel Svensson @ Elite Prospects