Jesper Ollas menar att Leksand inte har något behov av att förstärka laget.

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Ungefär en tredjedel av grundserien i HockeyAllsvenskan har spelats. Så här långt in i seriespelet har vi fått en del svar om lagen och var de står.

Leksand har då imponerat och tillhör, precis som väntat, den absoluta toppen av tabellen. Med 36 poäng på 16 matcher ligger Leksand tvåa i HockeyAllsvenskan, fyra poäng bakom serieledande AIK . Leksand har då ligans bästa offensiv med 69 gjorda mål för ett snitt på starka 4,3 mål per match.

Samtidigt har det funnits frågetecken för Leksands backsida där framför allt spelet i egen zon har hamnat under lupp i vissa matcher. Trots det menar sportchefen Jesper Ollas nu att han sitter lugnt i båten och inte tittar på marknaden för att eventuellt förstärka laget, eller defensiven.

– Jag är absolut inte aktiv på det sättet. Jag är aktiv för att titta över lagbygget för framtiden och kommande år, och jag håller relationer och kontakter med agenter och andra klubbar av den anledningen. Men för att hitta något här och nu, det är jag inte ute efter, säger Ollas till Siljan News.

Jesper Ollas svarar om Ahnelöv och Granberg

Framför allt saknar Leksand kanske en spelatypen "backgeneral" i försvarsspelet. Det finns då två ärrade veteraner tillgängliga på marknaden som skulle kunna komma in och fylla en sådan roll.

Petter Granberg är klubblös efter att ha lämnat Växjö Lakers i våras och även om Granberg kopplats ihop med SHL-lag har ingen flytt blivit av. Även Jonas Ahnelöv, med ett förflutet i Leksand, letar klubb då han ännu finns tillgänglig efter att ha lämnat Södertälje .

Jesper Ollas svarar nu om de båda backveteranerna.

– Det är två killar som är duktiga i sin roll, som står för en viss karaktär och en viss spelarprofil. Så om vi söker något sådant, ja, men då är det klart att det är två killar som skulle kunna vara intressanta. Men som sagt, jag ser inget behov av att göra tillskott i truppen just nu. Vi är tvåa i tabellen och just nu finns det ingen anledning att vara inne och röra om i gruppen som vi ser det. Vi har spelat bra i många matcher, många gånger också spelat bra defensivt, så nej, jag är inte ute och aktivt letar, säger LIF-sportchefen.

På lördag spelar Leksand sin nästa allsvenska match då det är dags för "Slaget om Siljan" när ärkerivalen Mora kommer på besök i Tegera Arena.