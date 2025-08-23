Trots krisen: ”Vi har full tillit till styrelsen”

Nybro Vikings skakas av en ekonomisk kris inför 2025/26.

Ändå menar nu trotjänaren Jesper Mångs att spelarna inte är oroliga.

– Vi har full tillit till styrelsen att de vet vad de sysslar med, säger han till Barometern-OT.

Jesper Mångs i Nybro: Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Tidigare under lördagen gick Nybro Vikings ut med ett uttalande där man fördömde de personliga påhopp som förekommit efter det ekonomiska nödropet tidigare i veckan.



”En del av kommentarerna riktade mot tidigare klubbledning har blivit personliga och kränkande”, skrev man bland annat som uppföljning till kommunikén om att klubben behöver säkra upp tre miljoner kronor innan slutet av 2025/26-säsongen.



Nu, efter lördagens 4–5-förlust mot finska Pelicans, vittnar Vikings-backen, Jesper Mångs, om att oron inte är lika stor i spelargruppen.



– Vi har full tillit till styrelsen att de vet vad de sysslar med så fokuserar vi på hockeyn och låter dem fokusera på det, säger trotjänaren till Barometern-OT och fortsätter:

– Det är klart man har läst i media men som sagt vi lägger vårt fokus på hockeyn så får styrelsen sköta det de ska göra. Vi har full tillit till dem.

”Överlag gör vi en bra match”

I samband med det tidigare meddelandet om det ekonomiska läget menade klubben att avancemanget till Hockeyallsvenskan 2023 lett till en bristande kostnadskontroll, där utgifterna inte hanterats med tillräcklig noggrannhet.



Nu är man på väg in i 2025/26 med en 6–1-seger mot Troja/Ljungby, 2–5-förlust mot IK Oskarshamn och 4–5-förlust mot Pelicans, bakom sig.



– Vi gör en bra match, positivt fem mot fem. Sedan blir det för många utvisningar och då blir det lite svajigt i spelet. Det blir att man tappar energi fem mot fem men överlag gör vi en bra match, säger Jesper Mångs till Barometern-OT om lördagsmötet.



Dubbla möten med Kalmar, ytterligare ett mot IK Oskarshamn, samt genrep mot Vimmerby väntar Nybro innan den hockeyallsvenska säsongen.