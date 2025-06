Öppnar upp: ”Jag sov ingenting på nätterna”

Återkomsten i Björklöven kantades av flertalet skador.

Nu, efter avtackningen, öppnar Jesper Lindgren upp om det hela, för VK.

– Jag hade svårt att gå in i närkamper, säger backen till tidningen.

Jesper Lindgren i Björklöven. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

– Det är klart att det är tråkigt, men lite spännande också att få testa något annat. Men det kommer kännas konstigt att inte spela med Björklöven nästa år, man har fått vänner för livet här.



Så inleder Jesper Lindgren när han under lördagen väljer att öppna upp för Västerbottens-Kuriren. Backen meddelades för tre dagar sedan lämna den Hockeyallsvenska klubben efter att säsong fyra slutet med ett uttåg redan i kvartsfinal, mot AIK.



Denna gång är det dock skadorna som hamnar i fokus.



– Det var efter jag opererade mig, då var det svårt att ta sig igenom matcherna. Hade det inte varit för att jag spelade i Björklöven så hade jag inte spelat 36 matcher den säsongen, det kan jag säga, berättar Lindgren och syftar på 2023/24-säsongen då han kom tillbaka efter att skadorna satt stopp under nästan hela 2022/23.

”Jag fick gå och basta mitt i natten”

Den nu 28-årige backen fortsätter om problemen som spökat under stora delar av tiden i ”Löven”.



– Det var en kombination av allting. Jag hade gjort två operationer på ganska kort tid. Jag hade svårt att gå in i närkamper och jag sov ingenting på nätterna, säger han till VK och fortsäter:

– Jag fick gå ner på hallen och basta mitt i natten för att lyckas få någon timme liksom. Det var ganska tufft.



Utöver en skada på försäsongen vände till slut vinden för Lindgren under 2024/25, men istället för skador var det annat som satte stopp när laget såg ut att kunna utmana om uppflyttning till SHL. Enligt VK:s uppgifter tidigare i veckan ser det nu ut att bli spel i ungerska Ferencvárosi TC för Lindgren. Återkomsten slutar därmed med att uppdraget att ta upp ”Löven” misslyckats.

Source: Jesper Lindgren @ Elite Prospects