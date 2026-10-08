Efter matchstraffet – nyckelbacken riskerar avstängning

Jakob Ragnarsson.

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Hockeyallsvenskan meddelar via sin hemsida att Almtunas back Jakob Ragnarsson anmälts till disciplinnämnden för en tackling i ryggen, alternativt boarding.

Det var i slutskedet av den andra perioden i gårdagens möte mellan Almtuna och Visby Roma i Uppsala som Ragnarsson tacklade Elias Lindström i ryggen. Almtuna-backen fick matchstraff för smällen och riskerar nu att stängas av till följd av tacklingen.

"Ragnarsson ser hela situationen, har kontroll över sitt agerande och har möjlighet att avstå eller anpassa sitt ingripande, men väljer ändå att fullfölja en tackling bakifrån som driver motståndaren in i sargen. Tacklingen sker mot en utsatt spelare, innebär en mycket hög skaderisk och Ragnarsson äger situationen hela vägen", skriver Players Safety Group i sin anmälan.

Ragnarsson är en nyckelback i Almtuna, där han snittar mest istid av samtliga spelade med strax under 22 minuters istid per match. På de åtta inledande matcherna har backen, som vände hem till Almtuna från finska HIFK inför den här säsongen, noterats för tre poäng.

Ett beslut från disciplinnämnden väntas komma under torsdagen.