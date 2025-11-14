Jakob Ihs Wozniak gör succé under utlåningen till Björklöven.

18-åringen klev fram med ett hattrick för ”Löven” i 10-2-segern (!) mot Västerås.

– Det är en spelare som kommer att ha en lång och fin karriär, säger Fredrik Forsberg till TV4.

Jakob Ihs Wozniak hyllas efter sina dubbla fullträffar för Björklöven. Foto: TV4/Skärmdump

I onsdags stod Björklöven för ett rejält bottennapp och förlorade hemma mot bottenlaget Vimmerby. I kväll var de därmed revanschsugna i bortamatchen mot Västerås.

Det var däremot Västerås som tog ledningen men ”Löven” såg till att kvittera i powerplay. Det var 18-årige lånet från Luleå, Jakob Ihs Wozniak, som klev fram och satte 1-1 med ett riktigt läckert skott i krysset bakom VIK-målvakten Rasmus Korhonen. Trots målet var det Västerås som hade ledningen efter första perioden med ett 2-1-mål strax innan paus. Ihs Wozniak var däremot nöjd med sitt mål.

– Det var ett av de bättre skotten jag skjutit. Jag är supernöjd där. Jag tränar mycket på skottet och det är ju där man vill stå. Jag jobbar mycket på det efter träningar och det är kul att det ger lite också, säger talangen till TV4 i pausen.

Jakob Ihs Wozniak hyllas av Fredrik Forsberg: ”Grymt skicklig”

Jakob Ihs Wozniak var däremot inte färdig där. Först kvitterade Fredrik Forsberg till 2-2 i numerärt överläge och därefter klev talangen in i handlingarna igen. Ihs Wozniak smällde dit sitt andra mål i matchen, också det i powerplay, för att ge Björklöven ledningen i matchen för första gången. ”Löven” drog sedan iväg rejält och både 4-2 och 5-2 kom även innan periodpausen.

18-åringen hyllades därefter av en lagkamraten Fredrik Forsberg.

– Han är grymt skicklig. Det syns att han har otroligt mycket skills i sig. Två fina mål i dag och det är en bra hockeyspelare och en bra människa också. Vi är otroligt glada att han vill vara med oss och hjälpa oss. Det är en spelare som kommer att ha en lång och fin karriär, säger Forsberg till TV4.

Björklöven körde sedan över Västerås helt och hållet. Bortalaget gjorde både 6-2 och 7-2 innan det var dags för Ihs Wozniak igen. Han drog iväg ett handledsskott som letade sig in i nätet för hela 8-2 för Björklöven. Matchen slutade sedan otroliga 10-2 (!) till Björklöven efter att Ihs Wozniak även fått en assist i slutminuterna.

Serieledarna studsar därmed tillbaka med besked efter den tunga smällen senast mot Vimmerby. Jakob Ihs Wozniak var stor segerorganisatör med sitt hattrick och talangen har nu gjort 4+2 på fyra matcher under utlåningen till HockeyAllsvenskan.

Västerås – Björklöven 2–10 (2-1,0-4,0-5)

Västerås: Max Karlsson, Patrick Guay.

Björklöven: Jakob Ihs Wozniak 3, Axel Ottosson 2, Fredrik Forsberg, Oscar Tellström, Mathew Maione, Gustaf Kangas, Marcus Nilsson.

Source: Jakob Ihs-Wozniak @ Elite Prospects