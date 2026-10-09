Jakob Ihs-Wozniak gjorde sitt första mål för Kalmar i segern.

Foto: Patric Söderström/Bildbyrån

Kalmar HC tog en stabil trepoängare inför sina hemmasupportrar i Hatstore Arena när Almtuna IS besegrades med 3–0 i HockeyAllsvenskans nionde omgång. Matchvinnare blev målvakten Brett Brochu som räddade samtliga 18 skott och höll säsongens första nolla.

Efter en mållös och chansfattig första period skruvade Kalmar upp tempot i den andra. Genombrottet kom drygt två minuter in i mellanakten när Reece Vitelli spräckte dödläget och sköt 1–0. Kalmar fortsatte att koppla greppet om händelserna och 37.08 utökade Jakob Ihs-Wozniak ledningen till 2–0 efter förarbete av Jesper Lindén.

I den tredje perioden stängde hemmalaget matchen definitivt redan efter drygt 30 sekunder. Viktor Klingsell slog till med sitt fjärde mål för säsongen och fastställde slutresultatet till 3–0. Almtuna försökte skapa en väg tillbaka, men tvingades ta flera utvisningar och lyckades aldrig få hål på en storspelande Brochu.

Matchfakta Kalmar – Almtuna

Kalmar HC – Almtuna IS 3–0 (0–0, 2–0, 1–0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (21.11) Reece Vitelli (Viktor Klingsell, Marcus Limpar Lantz), 2–0 (37.08) Jakob Ihs-Wozniak (Jesper Lindén)

Tredje perioden: 3–0 (40.32) Viktor Klingsell (Kim Johansson, Christian Felton)

Skott: 38–18 (11–6, 20–7, 7–5)

Utvisningar: Kalmar 3x2 min – Almtuna 6x2 min

Räddningsprocent: Kalmar (Brett Brochu) 100% – Almtuna (Tim Forslund) 92,11%

Publik: 2 239 personer i Hatstore Arena