Öppnar upp efter tabben: ”Brutalt”

Jacob Crespins tavla blev slutet på Kalmars säsong. Målvakten som har storspelat hela vintern – fick därmed värsta tänkbara avslutning på säsongen.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Kalmar stod för en mycket fin grundserie och slutade tvåa i Hockeyallsvenskan. Det mycket tack vare målvaktsspelet av Jacob Crespin. Med under två insläppta mål per match och över 92 i räddningsprocent var han en av seriens absolut främsta burväktare.

Även i slutspelet mot Södertälje visade han upp finfint spel. Men med bara tre minuter kvar av match sju i kvartsfinalserien slank det förbi en puck. En puck som inte borde ha gått förbi honom. Målet innebar 1-0 för Södertälje i matchen och med ett mål i tom kasse blev slutresultatet 2-0.

Ett hjärtskärande slut på säsongen för smålänningarna.

— Det är inte själva målet som är grejen. Det är väl mer att man känner att man har svikit laget lite, och personerna runt om, och fansen och sin familj. Det är mer den känslan som är jävligt tung. Det är utfallet av det, den här besvikelsekänslan, säger målvakten till Barometern.

Kan vara sista matchen i klubben

Jacob Crespin gör sin andra raka säsong i Kalmar och tog den här säsongen över förstaspaden fullt ut. Med ett utgående kontrakt kan det också ha varit hans sista match i klubben. Samtidigt ska det också sägas att han räddade 25 av 26 skott under matchen och höll kvar sitt lag i matchen.

— Jag tror inte att jag kände något direkt. Jag tänkte bara hur sjukt det var att just den pucken gick in egentligen. Det är ett brutalt sätt att åka ut på.