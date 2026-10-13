Smällen: "Blir nog borta en månad"

Jacob Bjerselius.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Sedan tidigare har MoDo både Marcus Karlberg och Måns Carlsson på frånvarolistan. Nu adderas forwarden Jacob Bjerselius till listan, då han gipsades efter matchen mot BIK Karlskoga.

Bjerselius fick en smäll, men kunde fullfölja matchen. Vilken typ av skada det rör sig om vill tränaren Mikael Karlberg inte gå in på, men MoDo-tränaren bekräftar att det nu väntar en tids frånvaro för forwarden.

– Han skadade sig under förra matchen och blir nog borta ett tag, en månad eller så, säger huvudtränaren Mikael Karlberg till Örnsköldsviks Allehanda .

28-åringen har spelat tio matcher med MoDo den här säsongen i Hockeyallsvenskan och står noterad för tre poäng. Forwarden hämtades in till klubben från Södertälje inför fjolårssäsongen och har ett kontrakt som sträcker sig till våren 2027.