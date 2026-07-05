Han blir MoDos nya spetscenter

Jackson Jutting. Foto: Andy Clayton-King / AP Photo Alamy.

MoDo Hockey har varit på jakt efter en ny spetscenter. Nu uppges man ha fått napp. Jackson Jutting började följa klubben på Instagram och några trimmar senare uppgav Expressen att han är "detaljer" från spel i den allsvenska toppklubben nästa säsong.

"Detaljer återstår fortfarande att lösa mellan parterna, men händer inget oförutsett den närmsta tiden väntas Jutting skriva på för Modo inom kort", skriver tidningen.

Den 25-årige amerikanen spelade collegehockey 2020 till 2025 och kommer nu från en stark säsong i ECHL, där han gjorde 59 poäng på 66 matcher i grundserien och 16 poäng på 17 matcher i slutspelet för Kansas City Mavericks. Han fick även chansen i AHL med Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins och noterade då en poäng på fyra matcher.

Just nu har MoDo två målvakter, sju backar och elva forwards på avtal.