Hockeyallsvenskan

Lämnar AIK - här är nya klubben

Publicerad 05 juli 2026 11:42
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Jack York har hittat en ny klubb sedan uppbrottet från AIK. Han flyttar till Norge.

Jack York. Foto: Bildbyrån.
Jack York. Foto: Bildbyrån.

Jack York anslöt till AIK Hockey från den kanadensiska universitetshockeyn inför förra säsongen. Den högerfattade backen levererade sju poäng (2+5) på 37 matcher i Hockeyallsvenskan.

Någon fortsättning i AIK blev det inte för 25-åringen, och nu har han hittat en ny klubb. Det blir en fortsättning i Norden för York, som är klar för Nidaros i den norska högstaligan. Kontraktet är skrivet på ett år.

I Nidaros får han svenske Victor Wallson som coach. Klubben var nykomlingar i högstaserien förra säsongen och klarade sig då kvar via kvalspel.

Source: Jack York @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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