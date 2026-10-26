Bryter kontraktet – efter 12 matcher

Isac Andersson i Vimmerby 10 februari 2026.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

I Vimmerby var Isac Andersson med på stora delar av resan, från Hockeyettan till att etablera klubben i Hockeyallsvenskan . Ändå blev han petad under slutet av sista säsongen, och valde också att lämna.

– Ja, det spelade in. Men det är långt ifrån den stora anledningen. Det handlar mest om att jag vill testa något nytt, sa han då om flytten.

Nu bryter den tidigare Frölunda-talangen sitt kontrakt i Noge. Det efter endast tolv spelade matcher i Ringerike.

"Av personliga skäl har Isac bett att få bryta sitt kontrakt med Ringerike. Han återvänder hem till Sverige; vi önskar honom allt gott och stort lycka till i framtiden", skriver klubben på sociala medier.

Återvänder till Vimmerby: "Känns kanon"

25-åringen från Lysekil var en juniorlandslagsspelare under sina tidiga år, och fick sin första HA-chans i Mora säsongen 2020/21. Därifrån blev det Tingsryd och Vimmerby, med två säsonger i andraligan som en trotjänare i tigerkulan.

Under måndagskvällen presenteras också Andersson på ett kontrakt, och det i Vimmerby.

– Det känns kanon att välkomna Isac tillbaka till oss. Han bidrar med egenskaper som ger oss fler alternativ i vårt spel, är stark i det defensiva arbetet, tar ansvar och gör oss mer flexibla som lag. Det kommer ge tränarna ytterligare möjligheter att anpassa vårt sätt att spela, säger sportchefen Pelle Johansson på sociala medier.