Interna lösningen efter sportchefsflykten: ”Det bästa för Almtuna”

Jonas Almtorp kliver upp från båset.

Nu står det klart att han ersätter Nicklas Danielsson som sportchef för Almtuna.

– Jonas har en bred erfarenhet av föreningen, både som ungdomsledare och huvudtränare för vår juniorverksamhet, säger Tobias Pehrsson, klubbdirektör.

Almtuna väljer Almtorp som ny sportchef. Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån

I veckan stod det klart att Nicklas Danielssons tid som sportchef för Almtuna är över. Beskedet kom efter ett par bra år i klubben.

I en intervju med Upsala Nya Tidning uppger han att han vill hitta en ny roll inom hockeyn.Då m

– Jag vill vara närmare isen och spelarna. Det här jobbet innebär mycket administration, och jag känner att jag vill komma närmare sporten igen, säger han till UNT.

Väljer intern lösning

Då meddelade klubben att man var ute på jakt efter en ersättare.

Nu står det klart att man väljer en intern lösning i form av Jonas Almtorp, som kliver upp från assisterande tränarrollen till sportchef.

– Jonas har en bred erfarenhet av föreningen, både som ungdomsledare och huvudtränare för vår juniorverksamhet. Dessutom har Jonas erfarenhet från professionell scouting åt NHL-klubben Colorado som senast från tränarskapet i herrlaget. Vi ser flera fördelar med att positionera Jonas Almtorp som sportchef för Almtuna IS, med ett helhetsansvar för hela sporten i Almtuna IS. Från våra representationslag till juniorverksamhet som vi vill stärka och förbättra in mot framtiden, säger Tobias Pehrsson, klubbdirektör till klubbens hemsida.

Almtuna slutade nia under Nicklas Danielssons sista år som sportchef och åkte ut i åttondelsfinalen mot IK Oskarshamn.