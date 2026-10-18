Sänkte tidigare lagkamraten – stängs av

Hugo Jonasson stängs av för tacklingen.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var mot slutet i den andra perioden av lördagens 5–3-match mellan IK Oskarshamn och Kalmar HC som ett bråk bröt ut på isen. Bortalagets Hugo Jonasson hade satt in en tuff tackling på sin tidigare lagkamrat, Filiph Engsund, och Calle Karlsson försökte ge igen.

Hugo Jonasson kom undan med två minuter för boarding, men ute i båset fortsatte bråket, då med Johannes Salmonsson, som även var assisterande tränare i IKO förra året, när Jonasson ingick i truppen.

Nu står det klart att backen straffas av disciplinnämnden.

Avstängningen blir på två matcher, vilket innebär att Jonasson missar Kalmars dubbelmöte med Leksand 21 och 23 oktober.

"Jonasson har full överblick över situationen och kan se att Engsund är fokuserad på pucken och motspelaren framför sig och därmed inte ser Jonasson komma. Jonasson väljer trots detta att åka rakt in i situationen och tacklar Engsund tydligt i ryggen. Vi ser ingen ansats från Jonasson att spela på pucken eller på annat sätt undvika kontakten. Vi bedömer agerandet som respektlöst och med hög skaderisk. Jonasson kommer som tredje spelare in i en redan pågående närkamp och träffar en motståndare i ryggen som inte är förberedd på kontakten", stod det i anmälan.

Jonassons svar: "Engsund delar min uppfattning"

Den tidigare JVM-aktuelle backen, nu 23 år, drog på sig 128 utvisningsminuter under sin tid i Oskarshamn. Nu försvarar han sig på följande vis.

"Jag glider in i situationen. Jag tar inte ett skär på en sträcka av cirka 10 meter och det ni anser vara en tackling är i mina ögon ett försök att stänga vägen så motståndaren inte kan åka runt mig. Engsund är på väg att vrida upp sin axel mot mig men i sista stund så tappar han kontrollen av pucken vilket innebär att han vänder upp ryggen mot min rörelse. Jag pratade med Engsund efter matchen och han delar min uppfattning av hur det gick till och att det är den tappade kontrollen av puck som orsakar händelsen. Jag är dock glad att ingen skada uppstod", skriver Jonasson inför beslutet.

Se tacklingen HÄR.