SHL-målvakten dök upp – på Björklövens träning

Hugo Alnefelt ingår inte i HV71:s planer.

Då deltog SHL-målvakten på Björklövens frivilliga träning under måndagen.

– Han tränar mer med Björn Bjurling än med oss, säger sportchefen Per Kenttä till Hockeysverige.se.

Hugo Alnefelt.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under måndagens träning dök ett oväntat ansikte upp på Björklövens isträning.

Den HV71-kontrakterade målvakten Hugo Alnefelt, som i somras fick beskedet att han inte ingår i klubbens planer, med på lagets frivilliga isträning.

– Han tränar mer med Björn Bjurling än med oss. Vi hade frivillig träning och Björn frågade om han kunde köra med honom också. Vi var inte allt för många på is, så det var okej, säger sportchefen Per Kenttä till Hockeysverige.se.

Kenttä är tydlig med att någon värvning inte är på tapeten just nu.

– Det är inte aktuellt, säger han.

”Bara här och tränar”

Om Hugo Alnefelt själv stänger dörren till Björklöven?

– Jag är bara här och tränar med ”Björne”, det är inget annat än så, säger Alnefelt till Västerbottens-Kuriren.

Alnefelt har ännu inte löst någon ny klubbadress sedan det i somras stod klart att han inte skulle vara en del av HV71:s SHL-lag.

– Jag är öppen för det mesta, det är svårt att vara kräsen nu, men jag gnuggar på och försöker bli så bra som möjligt.

Björklöven har sedan tidigare Frans Tuohimaa och Olle Eriksson Ek på kontrakt inför den stundande säsongen i Hockeyallsvenskan.