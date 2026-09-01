Ranking: Så bra talangpool har HA-lagen
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Foto: BILDBYRÃN
Hockeyallsvenskan

Ranking: Så bra talangpool har HA-lagen

Publicerad 01 september 2026 17:30
Martin Jansson
Martin Jansson
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Hockeyallsvenskan anses vara en utvecklingsliga i toppklass. Men vilken klubb har egentligen bäst talanger på väg fram?

Här rankar - och betygsätter - Martin Jansson samtliga 14 lag i ligan och pekar ut de största löftena.

Hockeyallsvenskan färgas ofta starkt av alla juniorer som spelar i ligan. Tyvärr har trenden blivit de senaste säsongerna att några av de främsta talangerna är SHL-lån. Här kommer jag därför bara att kolla på spelarna som faktiskt tillhör sin klubb och är i deras system.

Något vi också kan konstatera är att flera av de mindre klubbarna inte satsar speciellt mycket på sina juniorer och ungdomar. Det är så klart också helt naturligt med tanke på den ekonomiska situationen som råder i den här ligan.

I toppen är det däremot jämnt och jag tycker det finns flera spännande spelare som har chansen att vinna Guldgallret den här säsongen. Samtidigt kollar jag också hela vägen ner till 10-kullen och på spelarna som spelar i U18- och U20-lagen.

Observera att några av spelarna kan komma att byta (eller redan har bytt) klubb inför kommande säsong. Jag utgår från de spelarna som ingick i klubbarnas system förra säsongen och väntas vara kvar samt de tior som har kommit in på respektive HG.

Betygssystem

1 = Inte godkänt betyg

2 = Okej betyg

3 = Bra betyg

4 = Riktigt bra betyg

5 = Högsta betyg

Topptalang = på gränsen till, eller etablerad i, landslaget.

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