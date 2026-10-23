Talangen har hittat formen: "En lättnad"

"Känner mig i form", säger Ihs-Wozniak

Under onsdagskvällen gjorde Jakob Ihs-Wozniak sitt fjärde mål på de senaste fem matcherna. 19-åringen, som är utlånad från Luleå Hockey , togs in till Kalmar HC som en offensiv spets men hade det kämpigt i inledningen av grundserien. Det tog sex matcher innan första poänget kom och hela nio matcher innan han sköt in första målet för säsongen. Sedan har målskyttet fortsatt och den högerfattade snipern är nu i toppform.

– Det är en lättnad såklart, det är mål man ska göra. Jag hade de lite tufft att få in pucken i början och hade mycket ribbträffar och lägen men tänkte att det skulle lossna förr eller senare. Så det är skönt att det har börjat lossna nu och att jag börjat hänga pucken. Det känns otroligt bra och jag känner mig i bra form just nu, säger han.

"Inte besviken på något sätt"

Tanken med utlåningen är att Ihs-Wozniak ska få spela många minuter, specifikt offensivt, och fortsätta utvecklas. Han förberedde sig på att göra en säsong i Luleå, men blev utlånad några dagar innan säsongstart.

– Det är svårt att ta en plats i ett topplag i SHL och spela offensiva minuter är svårt så jag är inte besviken på något sätt. Vi har haft bra dialoger och Luleå har varit väldigt bra på att förstå min sits, jag har inget dåligt att säga. Det blev bäst för alla.

Han har inte kontakt jätteofta med Luleå men ser absolut inte sin hemstad som ett avslutat kapitel.

– Det är klart det inte är. Jag är uppvuxen i Luleå och det är klubben i hjärtat om man säger så. Förhoppningsvis så kan man kanske komma dit den här säsongen eller återvända i framtiden. Så ett avslutat kapitel skulle jag absolut inte säga.

Hittills har snipern gjort sju poäng på 13 matcher i Kalmartröjan.

Inte uttagen till genrepet

Tidigare i veckan tog Magnus Hävelid ut sin trupp till femnationsturneringen i Nyköping som ses som genrepet inför den kommande JVM turneringen i Kanada. Ihs-Wozniak var inte uttagen, trots sin form just nu.

– Det är tråkigt såklart. Jag hade såklart hoppas få vara med på den. Det är viktigt inför JVM, men nu blev det inte så. Jag får gnugga vidare och fortsätta producera så får man se vad som händer.

Men han ser ändå positivt och har inte gett upp hoppet om JVM efter jul.

– Jag tror absolut inte det är kört. Kan jag fortsätta producera och utvecklas i Kalmar så tror jag det finns möjlighet att få åka med, så jag ska bara fortsätta. Det är tråkigt att inte vara med men det är inte hela världen heller.

"Mer bekväm"

Förra säsongen tillbringades till största del i IF Björklöven . Efter 17 matcher med sitt Luleå blev Ihs-Wozniak utlånad och fick vara med ett lag som tog steget upp till SHL. Vissa erfarenheter och lärdomar tar han med sig till Kalmar.

– Egentligen skulle jag väl säga lagsammanhållningen. Vi hade ett väldigt roligt lag och bra kemi. Sen var det såklart roligt att vinna allt, men jag tror det hör ihop lite så jag har många bra minnen från "löven" tiden och det var ett fantastiskt roligt år.

Ihs-Wozniak med HockeyAllsvenskan pokalen förra säsongen.

Personliga erfarenheter tar han också med sig.

– Det var att få spela seniorhockey en säsong och jag känner mig mer bekväm att hålla i pucken i år, så jag har tagit med mig mycket sånt.

Ikväll spelar Kalmar sin andra match mot Leksands IF i denna veckas dubbelmöte. Första matchen vann Kalmar med 6-3 i Tegera Arena. Nu är det hemmaplan och Ihs-Wozniak har inga andra tankar än att vinna andra matchen också.

– Dom kommer vara revanschsugna efter onsdagens match och det kommer vara bra tryck i Hatstore Arena. Otroligt roligt.