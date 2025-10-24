Herman Träff gör succé i Oskarshamn efter att ha lämnat HV71.

Med sitt mål mot Kalmar har 19-åringen nu gjort poäng i tio (!) raka matcher i HockeyAllsvenskan.

Herman Träff öser in poäng för IK Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Het, hetare, Herman Träff.

Under lågsäsongen stod det klart att 19-åringen bröt sitt kontrakt med HV71 och återvände hem till moderklubben IK Oskarshamn. Detta sedan Träff inte längre fick plats i HV:s lag efter att Nikola Pasic värvades till SHL-klubben. Men hemflytten till Oskarshamn har inneburit succé för Träff.

Herman Träff med i toppen av poängligan

Efter att ”bara” ha gjort 0+1 på de två första matcherna har Herman Träff kommit in i ett galet poängstim. Inför kvällens derby mot Kalmar HC hade talangen gjort antingen mål eller assist i nio raka matcher. Drygt 14 minuter in i matchen klev Träff sedan in i poängprotokollet för tionde matchen i rad. Han skickade nämligen in sitt femte mål för säsongen och kvitterade till 1-1 i powerplay.

Herman Träff med poäng i TIO (!) raka matcher 🚀 https://t.co/UUXf1b2Li6 pic.twitter.com/0WkljWZgvg — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) October 24, 2025

Senare i matchen stod han även för en assist och under poängsviten har Herman Träff därmed gjort fem mål och 15 poäng. Totalt under säsongen har han stått för 16 poäng på tolv matcher, och bara gått poänglös från en enda match under hösten. Träff är därmed uppe i toppen av poängligan i HockeyAllsvenskan. Endast Kalmars George Diaco och Björklövens Liam Dower Nilsson har gjort fler poäng än Träff så här långt in på säsongen.

Kalmar vinner glödheta derbyt

Det blev annars en rafflande tillställning i Hatstore Arena under fredagskvällen. Kalmar tog ledningen gång på gång men Oskarshamn kom tillbaka och kvitterade fyra gånger. Ställningen var 4-4 efter 60 minuter och därför skulle förlängning krävas för att kora en vinnare i matchen. Det var sedan hemmalaget Kalmar som kunde avgöra för att ta bonuspoängen sedan toppbacken Samuel Jonsson skjutit segermålet i övertidsspelet.

KHC vinner alltså med 5-4 men Oskarshamn lyckas ändå rädda en poäng i rivalmötet.

Kalmar – Oskarshamn 5–4 OT (2-1,0-0,2-3,1-0)

Kalmar: A.J. Vanderbeck, Gustaf Westlund, Gabriel Olsson, Jesper Lindén, Samuel Jonsson.

Oskarshamn: Herman Träff, Hugo Jonasson, Viggo Nordlund, Joni Ikonen.

