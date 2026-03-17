Skandalscener i kvalet – släpptes inte in på isen

Västerås Henrik Malmström satt utvisad och blev sedan inte insläppt på isen när utvisningen var över.

Då gjorde Troja-Ljungby mål sedan Malmström fått sitta utvisad sju sekunder för länge.

– Det ser inte bra ut. Helt ärligt, vad fan, säger Malmström till TV4.

Henrik Malmström rasade – efter att inte ha blivit insläppt på isen.

Det utspelade sig skandalscener i det allsvenska kvalet mellan Troja-Ljungby och Västerås under tisdagskvällen.

Västerås hade tagit ledningen med 1-0 när backen Henrik Malmström blev utvisad två minuter för en slashing. Sedan fick Oscar Lawner matchstraff och Troja fick alltså chansen att spela i fem-mot-tre. VIK dödade dock av Malmströms utvisning och överlevde två minuter med två man färre på isen.

När Malmströms utvisning var slut fick dock inte Henrik Malmström komma ut ur utvisningsbåset. Han blev i stället kvar sju sekunder för länge och precis efter att han till slut kommer in på isen kan Anton Gradin sätta kvitteringen för Troja och 1-1 i matchen. Efteråt var Henrik Malmström rasande över situationen.

– Jag har jättesvårt att formulera mig ens faktiskt. Egentligen vill jag inte prata om det. Han släpper inte ut mig och de gör mål på det. Det kan inte hända, det är för viktiga matcher. Men nu är första spelad och vi kan inte fokusera på det längre. Men det är klart att det ser inte bra ut. Helt ärligt, vad fan, säger Malmström till TV4 i pausen.

Henrik Malmström rasar: ”Han öppnar inte dörren”

Malmström stod och slog med klubben i båsdörren och plexiglaset under sekunderna som han inte blev insläppt. Funktionären öppnade dock inte dörren för honom.

– Jag ber honom öppna dörren och så gör han inte det, säger Malmström.

Att Henrik Malmström fortsatt satt i utvisningsbåset blev direkt avgörande för att Troja-Ljungby kunde göra mål.

– Det är klart att får jag sju sekunder till på mig för att åka in och hjälpa till där, det är ju på den sidan där båset är, så har jag större chans att hjälpa grabbarna där nere. Men skit i det, vi måste släppa det. Vi behöver fokusera framåt. Vi gör ingen bra period överlag, tar dumma utvisningar och spelar fast oss i egen zon. Vi har mer saker att fundera på än just den situationen, säger Malmström till TV4.

TV4:s kommentator Linus Eklund förklarar sedan varför målet godkänns trots att Malmströms utvisning gällde för länge.

– Jag har varit i kontakt med domarbasen Björn Wettergern. Beskedet är ju helt enkelt det att det inte finns stöd i regelboken för att ta bort ett mål om ett lag har för få spelare på isen. Det går liksom inte att göra något åt den där situationen från domarnas sida. Det går inte att ta bort målet.

Henrik Malmström satt sedan utvisad återigen när Troja-Ljungby gjorde 2-1 i andra perioden. Västerås kvitterade sedan till 2-2 genom Carl Jakobsson i spel fem-mot-tre.

