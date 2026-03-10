MoDos drag: Skickar ner sportchefen till båset

Kvartsfinalerna i HockeyAllsvenskan närmar sig, men MoDo Hockeys huvudtränare missar den första på grund av en avstängning. Istället kliver klubbens sportchef Henrik Gradin ner i båset.

– Ett självklart val, säger Gradin till Örnsköldsviks Allehanda.

Henrik Gradin gör comeback i tränarbåset Foto: Anna-Lena Bergqvist/ Bildbyrån

MoDos huvudtränare Fredrik Andersson drog på sig ett matchstraff i den sista grundserieomgången mot Almtuna. Det är Anderssons andra matchstraff under säsongen vilket innebär att han får se matchen från sidan av istället. Ensam kvar i båset blev assisterande tränaren Thomas Rodin.

Nu kommer lösningen, klubbens sportchef Henrik Gradin kliver ner i båset i kvartsfinalen mellan MoDo och AIK.

– När vi väl satte oss ner och diskuterade var det ett självklart val. Nu var det ett antal år sen sist, men samtidigt är jag den enda i föreningen som coachat på seniornivå – SHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan. Det blir minst förändring att göra så, säger ”Hinken” till Örnsköldsviks Allehanda.

Sportchefens ansvar kommer vara att coacha forwards medan Rodin sköter backarna. Men någon uttalad roll som huvudtränare har inte uttalats mellan den nya tränarduon.

Inte första gången Hinken står i båset

Det blir ingen debut för Henrik Gradin när det kommer till att stå i båset. Han var assisterande tränare i MoDo Hockey från 2014 till början av säsongen 2015 sedan fick han avgå tillsammans med Jan Axel-Alavaara och Larry Huras.

Örnsköldsvik Hockey är det senaste laget som Gradin coachade, vilket var under säsongen 2017/2018.

Måndag den 16 mars drar kvartsfinalserien mellan MoDo och AIK igång, först lag att nå fyra segrar tar sig vidare till semifinal.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects