Fredrik Andersson kommer inte att stå i båset med MoDo i första kvartsfinalen mot AIK. Tränaren har fått sitt andra matchstraff för säsongen – och stängs därmed av.

— Det stämmer. Han är avstängd en match, säger domarbasen Björn Wettergren till Expressen.

Fredrik Andersson är avstängd och kommer inte att vara med MoDo i första kvartsfinalen mot AIK.

Foto: Tobias Sterner / Bildbyrån.

Det var i gårdagens match mellan Almtuna och MoDo som Fredrik Andersson fick matchstraff. Tränaren gjorde gester som inte uppskattades hos domarna och vid slutsignalen valde de att döma ett matchstraff på honom. Almtuna vann också matchen med 2-1.

Det var hans andra den här säsongen efter att tidigare dragit på sig ett matchstraff mot Troja/Ljungby tidigare i januari. Vid två matchstraff blir en tränare också avstängd i en match, enligt regelverket. Något som också gäller i slutspelet.

När MoDo tar emot AIK i den första kvartsfinalen den 16 mars kommer Andersson därför inte att vara med i båset. Skulle han sedan dra på sig ytterligare ett matchstraff under slutspelet, ja, då är det två matchers avstängning som väntar.

— Det stämmer. Han är avstängd en match. Om det är så att han gör det i slutspelet igen, så är det två matcher som gäller, bekräftar Björn Wettergren för Expressen.

Fredrik Andersson tog över som huvudtränare sedan Mattias Karlin fick sparken. Det har däremot inte riktigt lyft för MoDo som landade in på en fjärdeplats i grundserien. Nu ställs de alltså mot AIK i en kvartsfinalserie som börjar om en dryg vecka.

