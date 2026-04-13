MoDos säsong tog slut efter semifinalförlusten mot BIK Karlskoga.

Nu är både Fredrik Andersson och Henrik Gradin kritiska mot spelarna.

− Spelarna som ska vara bäst har inte haft den produktionen som vi har behövt, säger tränare Andersson.

− Alla har inte följt den planen som vi har kommit överens om, säger sportchef Gradin.

Fredrik Andersson och hans MoDo nådde inte hela vägen fram. Foto: Bildbyrån

Nej, det blir inte någon drömfinal mot rivalen Björklöven för MoDo Hockey.

Trots att de ledde serien med 3-2 i matcher tappade MoDo till förlust med 3-4 i semifinalen mot Karlskoga och deras allsvenska säsong tar därmed slut i förväg.

− Det är tomt, väldigt, väldigt tomt. Vi hade andra planer än att det skulle sluta så här redan i dag, säger sportchefen Henrik Gradin till TV4 efter nederlaget.

Fredrik Andersson om uttåget: ”Det har skavt hela säsongen”

MoDo fick framför allt inte igång offensiven när det gällde som mest. I match sex och match sju lyckades de bara göra två mål sedan Karlskoga vunnit med 3-1 och 4-1 för att vända på serien. Huvudtränaren Fredrik Andersson menar också att just offensiven och att spetsspelarna inte klev fram fällde avgörandet i serien.

− Nummer ett är att vi inte har fått igång vår förstakedja. Spelarna som ska vara bäst i de här matcherna kanske inte har haft den produktionen som vi har behövt. Därför har det blivit väldigt målsnåla matcher och vi har varit beroende av en stark defensiv och en bra målvakt. Det är väl det jag känner är den största orsaken att vi inte har vunnit fler matcher, säger han.

Fredrik Andersson ger också sin syn på vad som inte har fungerat för MoDo under säsongen.

− Jag tycker framför allt att spelat bakifrån inte har varit tillräckligt bra. Vi har blivit uppätna och inte hittat lösningar tillräckligt snabbt. Det spelet har vi aldrig fått igång på hela säsongen. Det är framför det som har skavt hela säsongen, säger tränaren.

Henrik Gradin kritiserar spelarna: ”Karaktärerna var inte som vi hoppats”

Henrik Gradin är framför allt kritisk till spelarna i MoDo Hockey under säsongen. Dels är han kritisk mot spetsen, men också mot inställningen som fanns i laget under delar av säsongen.

− Om jag ser till vårt spel och vad vi ska kräva av varandra så har våra bästa spelare inte varit bäst. Jag tycker också att vi har varit alldeles för ojämna i prestationerna, säger Gradin till TV4 och fortsätter:

− Karaktärerna har kanske inte varit så som vi hade hoppats och trott när vi satte ihop det här laget. Sedan har vi inte satt ett spel som sitter i ryggraden och framför allt har inte alla följt den planen som vi har kommit överens om.

Säsongen är nu slut för MoDo Hockey medan Karlskoga går vidare och ställs mot Björklöven i final.

