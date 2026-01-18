SSK tvingas lösa sin långa frånvarolista med lån. Både Helmer Styf och Jesper Sellin plockas in från Vita Hästen och Hockeyettan.

Helmer Styf och Jesper Sellin lånas in av SSK. Foto: Bildbyrån (montage).

Södertälje SK kommer till spel i söndagens möte med Oskarshamn utan ett gäng spelare. Sebastian Dyk, Filip Engarås, Henrik Eriksson och Karl Sterner saknas samtliga, och klubben tvingas agera för att fylla ut laget.

Lösningen som meddelas på sociala medier är dubbla lån från Hockeyettan och Vita Hästen.

Helmer Styf och Jesper Sellin var, under en period, lagkamrater förra säsongen i Tingsryd och Hockeyallsvenskan. Nu, efter en höst och vinter där de båda snittat runt en poäng per match, får de återigen chansen i andradivisionen. 31-årige Sellin gjorde 19 poäng från sin forwardposition i TAIF. 21-årige Styf har ännu inte fått sitt genombrott i serien. Desto bättre har det dock gått nere i Hockeyettan.

Source: HC Vita Hästen @ Elite Prospects