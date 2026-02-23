Här gör HV-lånet sitt första mål i AIK

Första matchen gjordes i lördags, men redan nu har HV71:s Lucas Lagerberg presenterat sig för AIK-publiken med sitt första mål.

– Det var bara att försöka sätta den, säger lånet själv i TV4.

HV71:s utlånade Lucas Lagerberg jublar efter sitt första mål i AIK. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

AIK:s dubbla deadline-förstärkningar, på lån från SHL, gör redan avtryck i Hockeyallsvenskan.

När Almtuna kom på besök till Hovet under måndagen noterades både Oliver Johansson och Lucas Lagerberg för sina första poäng i tröjan. Den förstnämnde med en pass till 1–0-målet i den första perioden, och den andre med sitt första mål, till 2–0 i matchen.

Backen fyllde på vid en kontring, i sin andra match, och var plötsligt längst fram för att sätta dit pucken.

– Lucas Lagerberg smyger upp och får en passning från Scott Pooley. Så snabbt det går, passningen var perfekt, utbrast TV4:s kommentator i Linus Eklund i sändningen.

Lagerberg: ”Det var en grym passning”

21-åringen från Vansbro AIK gjorde en stark inledning på SHL-säsongen med HV71, men har skickats iväg för att få speltid. Detta trots att han redan samlat på sig en hel del erfarenhet i Hockeyallsvenskan genom två raka säsongen i ligan. En på lån i Tingsryd och en i Björklöven.

– Det var en grym passning. Det var bara att försöka sätta den, säger Lagerberg själv i TV4 om första AIK-målet, som även innebar att Scott Pooley tangerade klubbrekordet i AIK för poäng.

– Jag tycker att vi är helt okej framåt, men vi slarvar fortfarande lite bakåt med kontringar. Vi måste städa undan det, fortsätter han om perioden där ”Gnaget” klev ifrån till 4–1.

Den unge backen stod för fem, respektive fyra mål, under sina föregående säsonger i andraligan.

✅ Lucas Lagerberg gör sitt första mål för AIK



✅ Scott Pooley tangerar Richard Gynges klubbrekord för flest poäng (53) under en säsong i HockeyAllsvenskan pic.twitter.com/XhdBPbJ45Q — HockeyAllsvenskan (@hockeyallsvensk) February 23, 2026

Source: Lucas Lagerberg Hoen @ Elite Prospects